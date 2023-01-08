وداعا "ديناميت".. الهداف التاريخي للدوري البرازيلي يفارق الحياة

الأحد، 08 يناير 2023 - 19:15

كتب : إسلام أحمد

رحيل ديناميت

توفي روبرتو ديناميت أسطورة فاسكو دا جاما والهداف التاريخي للدوري البرازيلي.

جاء ذلك اليوم -الأحد- عن عمر يناهز 68 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.

وقال نادي فاسكو دا جاما في بيان مقتضب:

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بعميق الأسف، تلقى نادي فاسكو دا جاما نبأ يفيد أن "الأعظم بين الجميع" قد رحل عنا هذا الأحد.

كارلوس روبرتو دي أوليفيرا "ديناميت" كرس 29 عاما من 68 عاشهم لهذا النادي، كرياضي ورئيس له.

سنحبك للأبد يا كالو.

"ديناميت" هو الهداف التاريخي وأكثر من ارتدى قميص فاسكو عبر تاريخه.

أيضا هو أفضل لاعب في البرازيل 3 مرات وأحد أعضاء جيل البرازيل التاريخي في كأس العالم 1982.

فاسكو دا جاما ديناميت الدوري البرازيلي
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