وداعا "ديناميت".. الهداف التاريخي للدوري البرازيلي يفارق الحياة

توفي روبرتو ديناميت أسطورة فاسكو دا جاما والهداف التاريخي للدوري البرازيلي.

جاء ذلك اليوم -الأحد- عن عمر يناهز 68 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.

وقال نادي فاسكو دا جاما في بيان مقتضب:

بعميق الأسف، تلقى نادي فاسكو دا جاما نبأ يفيد أن "الأعظم بين الجميع" قد رحل عنا هذا الأحد.

كارلوس روبرتو دي أوليفيرا "ديناميت" كرس 29 عاما من 68 عاشهم لهذا النادي، كرياضي ورئيس له.

سنحبك للأبد يا كالو.

É com o mais profundo pesar que o Vasco da Gama recebe a informação que o #MaiorDeTodos nos deixou neste domingo. Carlos Roberto de Oliveira, o Dinamite, dedicou 29 dos seus 68 anos ao Clube, como atleta e Presidente. Te amaremos para sempre, Calu. Descanse em paz 🖤 pic.twitter.com/kgXyAx1mql — Vasco da Gama (@VascodaGama) January 8, 2023

"ديناميت" هو الهداف التاريخي وأكثر من ارتدى قميص فاسكو عبر تاريخه.

أيضا هو أفضل لاعب في البرازيل 3 مرات وأحد أعضاء جيل البرازيل التاريخي في كأس العالم 1982.