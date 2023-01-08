خبر في الجول - اجتماع لـ كلاتنبرج في اتحاد الكرة لوضع خطة اختيار حكم مباراة القمة

الأحد، 08 يناير 2023 - 19:13

كتب : بسام أبوبكر

مارك كلاتنبرج في مؤتمر تقديمه رئيسا للجنة الحكام

يستعد مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام البدء في وضع خطة لمباراة القمة المقبلة بين الزمالك والأهلي في الدوري.

وعلم FilGoal.cm أن كلاتنبرج سيعقد غدا الإثنين جلسة مع مجلس إدارة اتحاد كرة القدم لمناقشة كافة الأمور الخاصة بالتحكيم المصري.

بعدها سيعقد كلاتنبرج جلسة أخرى رفقة باقي أعضاء لجنة الحكام في اتحد الكرة.

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وذلك من أجل التخطيط للمباراة وتحديد طريقة اختيار حكم القمة.

وعلى ضوء ما سيحدث في الجلستين ستبدأ لجنة الحكام التحرك ومخاطبة الاتحادات الأجنبية من أجل طلب طاقم تحكيم أجنبي لتولي إدارة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي.

ويلعب الزمالك والأهلي في الجولة 14 من الدوري المصري يوم 21 يناير الجاري في المباراة التي تقام في استاد القاهرة الدولي.

الأهلي حاليا يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 30 نقطة، يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 25 نقطة.

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