انتهت - سموحة (0)-(2) فاركو.. طلائع الجيش (1)-(2) المقاولون

الأحد، 08 يناير 2023 - 18:53

كتب : FilGoal

المقاولون - فاركو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجتي سموحة ضد فاكو وطلائع الجيش ضد المقاولون العرب في الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز.

سموحة × فاركو

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نهاية المباراة

ق61. هدف غير محتسب لسموحة عن طريق حسام حسن الذي تواجد في وضعية تسلل.

ق57. بطاقة حمراء مباشرة لوليد فرج لاعب فاركو.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44. جووول الثاني لفاركو عن طريق عمرو جمال مستغلا عرضية رائعة من رزقي حمرون ليضع لكرة بشكل جميل قدمه في المرمى.

ق37. جووول أول لفاركو عن طريق رزقي حمرون بتسديدة من داخل منطقة الجزاء متابعا لعرضية عبد الله بكري التي أخرجها الدفاع.

بداية المباراة

المباراة ستبدأ بعد قليل.

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طلائع الجيش × المقاولون

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نهاية المباراة

ق67. جووول تقليص الفارق لطلائع الجيش عن طريق كريم طارق بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من خالد قمر.

ق66. جوووول راائع للمقاولون العرب عن طريق جون أوكلي الذي مر من المدافع الكعب وراوغ حارس المرمى ووض عالكرة في الشباك.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق4. جوول أول للمقاولون العرب عن طريق أحمد علاء من ركلة جزاء.

ق2. ركلة جزااء مبكرة للمقاولون العرب بعد عرقلة عمر رضوان لمحمد سالم داخل منطقة الجزاء.

بداية المباراة

المباراة ستبدأ بعد قليل.

طلائع الجيش سموحة فاركو المقاولون العرب الدوري المصري
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