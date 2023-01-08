مواجهة رونالدو وميسي المرتقبة.. موعد مباراة نجوم النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان

مصدر مقرب من أوناحي لـ في الجول: سان جيرمان طلب ضم لاعب المغرب وجلسة لحسم الصفقة

مالك نادي قادش لـ في الجول: سنلعب وديا أمام رونالدو.. اختيارنا للتوأمة مع النصر كان جيدا

خليجي 25 - قطر على صدارة المجموعة بالفوز على الكويت

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الرياضية السعودية: النصر وقع مخالصة مالية مع فينسنت أبو بكر وقيد رونالدو

"حفاظا على مكانة وأهمية البطولة".. منتخب الكويت مستمر في خليجي 25

هاتاي سبور يرفض عرضا من أهلي جدة لشراء الكعبي