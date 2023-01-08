مران الزمالك - انتظام زيزو.. وتأهيل لعمر جابر

استأنف فريق الزمالك مرانه عصر اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وشهد مران الزمالك انتظام أحمد مصطفى زيزو بعد حصوله على راحة من مران الأمس بسبب شعوره بالإجهاد العضلي.

وخاض عمر جابر الفترة التأهيلية والبدنية بشكل طبيعي قبل العودة للتدرب بشكل منفرد وفقا للبرنامج التأهيلي المخصص لعودته بشكل تدريجي للتدرب مع باقي الفريق بشكل طبيعي.

وخصص جوسفالدو فيريرا فترة لجميع اللاعبين للتدرب على التسديد من بعيد وحرس المرمى في تلك الفترة كل من محمد نديم والسيد عطية.

وخاض لاعبي الفريق فقرة بدنية قوية داخل صالة الجيمانزيوم قبل انطلاق التدريبات الجماعية من أجل تقوية العضلات وعلاج الإرهاق.

وعقد فيريرا جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن أهمية المرحلة المقبلة وضرورة التركيز من أجل استعادة الانتصارات.

وكان الزمالك قد غاب عن الانصتارات للمباراتين الأخيرتين على التوالي بعد الخسارة من أسوان والتعادل مع الداخلية.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الأربعاء المقبل في الجولة الـ 13 من الدوري المصري الممتاز على استاد برج العرب.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 25 نطقة وبفارق 5 نقاط عن الأهلي صاحب الصدارة.