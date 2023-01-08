تشكيل سموحة – حسام حسن على مقاعد البدلاء ضد فاركو.. وزياد طارق خارج القائمة

الأحد، 08 يناير 2023 - 17:58

كتب : هاني العوضي

سموحة - حسام حسن

ظهر حسام حسن لأول مرة في قائمة سموحة بعد انتقاله للفريق الأزرق قادما من الأهلي وذلك أمام فاركو.

ويلعب سموحة ضد فاركو في الجولة 12 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام بملعب الإسكندرية.

وانضم حسام حسن إلى سموحة قادما من الأهلي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم ضمن صفقة انتقال خالد عبد الفتاح إلى الفريق الأحمر.

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ويجلس حسام حسن على مقاعد بدلاء سموحة أمام فاركو.

بينما خرج زياد طارق المنتقل من الأهلي إلى سموحة أيضا من قائمة الفريق الأزرق.

وجاء تشكيل سموحة كالآتي:

المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: أحمد حكم – محمود شبانة – شريف رضا – أحمد مصطفى

الوسط: محمود عبد الحليم – بينجامين بواتينج – حسين فيصل – أحمد جمال

الهجوم: دوكو دودو – محمد سعيد

سموحة يحتل المركز 14 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط، ويأتي فاركو في المركز 16 برصيد 9 نقاط.

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