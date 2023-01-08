تشكيل فاركو - حمرون أساسي أمام سموحة.. وتيري ورامي صبري على دكة البدلاء

يقود رزقي حمرون هجوم فاركو أمام سموحة ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري.

ويجلس الثنائي رامي صبري وسيف تيري على دكة بدلاء فاركو.

ويحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد تسع نقاط بينما سموحة في المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط.

ولم يحقق الفريقان سوى انتصار وحيد في مسابقة الدوري هذا الموسم.

تشكيل فاركو:

حارس المرمى: محمد سعيد "شيكا".

الدفاع: أحمد مودي - جيفرسون إنكادا – عبد الله بكري.

الوسط: كينجسلي سوكاري - محمود حمادة - وليد علي – أحمد البحراوي.

الهجوم: أحمد فؤاد – عمرو جمال - رزقي حمرون.

بينما على دكة البدلاء: محمود السيد - سيف تيري - أحمد شريف - مروان مجدي - رامي صبري - محمود جهاد - أحمد صغيري - أحمد عوض - جابر كامل.

وتواجه الفريقان مرتين الموسم الماضي وانتهت المباراتين بالتعادل السلبي بدون أهداف.