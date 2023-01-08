رغم انخفاض دقة التمرير.. يعقوبو رجل مباراة البنك الأهلي وأسوان

فاز الغاني إسحاقو يعقوبو لاعب البنك الأهلي بجائزة رجل مباراة فريقه أمام أسوان.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز بنتيجة التعادل السلبي.

ورفع أسوان رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثامن.

فيما يحتل البنك الأهلي المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة.

ماذا قدم يعقوبو أمام أسوان؟

دقائق اللعب: 90

لمسات الكرة: 112

التمريرات الصحيحة: 41 من 64

دقة التمرير: 64%

المراوغات الناجحة: 2 من 5

التمريرات في الثلث الأخير: 15

العرضيات الصحيحة: 3 من 5

الكرات الطويلة الصحيحة: 4 من 12

التدخلات الناجحة: 3 من 3

استعادة الكرة: 10

الصراعات الأرضية الناجحة: 7 من 13

الصراعات الهوائية الناجحة: 2 من 4

الحصول على المخالفات: 2