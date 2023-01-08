البنك الأهلي يتعادل سلبيا للمباراة الثانية على التوالي أمام أسوان

تعادل البنك الأهلي أمام ضيفه أسوان دون أهداف في استاد القاهرة الدولي، بالجولة 12 للدوري المصري.

ولم تشهد المباراة إلا فرصتين خطيرتين للبنك الأهلي، ليتعادل الفريق دون أهداف للمباراة الثانية على التوالي.

ورفع البنك الأهلي رصيده إلى 11 نقطة في المركز 12، بينما رفع أسوان رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثامن.

وتعادل البنك الأهلي في مباراته السابقة أمام الإسماعيلي دون أهداف أيضًا.

من جانبه، توقفت انتصارات أسوان عند 3 على التوالي على إنبي والمصري والزمالك، واكتفى بالتعادل أمام البنك الأهلي.

ولم ينجح أسوان في تحقيق فوزه الأول تاريخيا على البنك الأهلي في الدوري الممتاز، إذ خسر مرة وتعادلا مرتين.

كما يستمر غياب انتصارات أسوان في العاصمة، إذ يرجع فوزه الأخير في القاهرة بالدوري الممتاز إلى مايو 2021 عندما فاز على إنبي في بتروسبورت.

أمّا آخر فوز لـ أسوان في استاد القاهرة فكان على حساب الزمالك في سبتمبر 2020.

ولم يعرف المخضرم حلمي طولان الفوز على أسوان للمباراة الخامسة على التوالي، إذ خسر 3 وتعادل مرتين منذ انتصاره رفقة سموحة في نوفمبر 2016.

غيابات بالجملة

شهد تشكيل أيمن الرمادي المدير الفني لـ أسوان، غياب ماليك إيفونا ومحمد حمدي ذكي وصابر الشيمي وأحمد حمودي للإصابة، كما ابتعد إسلام صلاح ورافاييل إياجو للإيقاف.

وبدأ الأنجولي ديلسون وحيدًا في الهجوم بمعاونة أحمد بلحاج ومحمد ناجي في تكرار للرسم الخططي الخاص بمباراة الزمالك السابقة.

في المقابل قاد محمد أبو جبل البنك الأهلي في حراسة المرمى، بينما بدأ أحمد ياسر وأسامة فيصل ورزاق سيسيه كثلاثي هجومي.

📋 تغييران في تشكيل أسوان، وبلحاج وديلسون يقودان الهجوم. 📋 رزاق سيسيه وأسامة فيصل في هجوم البنك الأهلي.#في_الدوري pic.twitter.com/wKWUOF4Koa — FilGoal (@FilGoal) January 8, 2023

شوط سلبي

الشوط الأول جاء هادئًا خاليًا من اللعب الهجومي وشحيحًا على مستوى الفرص، فقط حرّكته التدخلات القوية وهبوط وخروج الأجهزة الطبية في أرض الملعب.

لكن الفرصة الوحيدة حلت في الدقيقة 32 عندما اخترق أسامة فيصل منطقة الجزاء وأرسل عرضية أرضية خطيرة نحو أحمد ياسر الذي سدد أعلى العارضة بغرابة رغم مواجهته المرمى بالكامل.

لا جديد

الشوط الثاني تأخر انطلاقه عدة دقائق، ليس لأسباب فنية أو قهرية، بل لأن أفراد الجهازين الفنيين ودكة البدلاء كانوا يعبرون منتصف ملعب استاد القاهرة -الخاوي على عروشه- بكل هدوء حاملين أكواب الشاي والقهوة ومصافحين من يقابلهم من لاعبي الفريقين فوق العشب الأخضر.

أخيرًا بعد أن اكتمل العبور -الذي كاد أن يستغرق 6 ساعات-، جاء وقت التبديلات، فدخل محمد هلال وأحمد سعيد بدلا من أحد توفيق وأحمد ياسر مع بداية الشوط الثاني في صفوف البنك الأهلي.

حلمي طولان عاد وتدخل مجددا بإقحام أسامة إبراهيم بدلا من محمود قاعود قائد الفريق.

في المقابل تدخل أيمن الرمادي لأول مرة في الدقيقة 61 بإقحام محمود صلاح على حساب محمد ناجي.

أمّا طولان فقد أنهى كل تغييراته ودفع بـ إسلام جابر ثم موسى دياوارا بدلا من محمود الجزار ومحمد فتحي.

فرصة المباراة

أخطر فرص اللقاء حلت في الدقيقة 86 عندما انفرد هلال بالمرمى وسدد، لكن الحارس عمرو حسام تصدى، لترتد الكرة بعد ارتباك إلى سيسيه الذي أطلق ضربة خلفية مزدوجة أبعدها دفاع أسوان من على خط مرمى.