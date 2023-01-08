تقرير فرنسي: ليدز ينافس نابولي على ضم نجم المغرب

الأحد، 08 يناير 2023 - 15:49

كتب : FilGoal

عز الدين أوناحي

يتنافس ليدز يونايتد مع نابولي على الفوز بخدمات المغربي عز الدين أوناحي لاعب أنجيه الفرنسي هذا الشتاء.

المغربي الشاب تألق في كأس العالم 2022 ولفت الأنظار إليه.

وذكرت قناة TF1 الفرنسية أن ليدز عرض ضم أوناحي مقابل 25 مليون يورو.

أخبار متعلقة:
أليجري: لاعبو يوفنتوس يستحقون الإشادة مدرب بايرن: إصابة مزراوي في غشاء القلب؟ الوضع ليس دراميا ولكن حارس سويسرا يبلغ ناديه برغبته في الانتقال لبايرن.. وناجلزمان يعلق ميرور: إيمري يرغب في ضم النني

وأضاف التقرير أن عرض ليدز ينافس عرض نابولي الذي طلب ضم اللاعب بمقابل أقل من 20 مليون يورو.

ويعتلي نابولي ترتيب جدول الدوري الإيطالي، بينما يحتل ليدز المركز الـ14 في الدوري الإنجليزي.

وأوضح التقرير أن نادي مارسيليا أيضا مهتم بضم اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا.

قبل أسابيع، قال أوناحي لموقع ناديه: "أخبرت رئيس النادي أن المشروع الرياضي يأتي أولا، ليس لدي دوري أو وجهة محددة، أريد قبل كل شيء تقييم المشروع الرياضي".

وأضاف "أعلم أنني أريد التقدم في النادي الذي سأنتقل له، وأريد أن أكون واضحا مع الجميع، لا أفضل أي دوري، أريد مشروعا رياضيا حقيقيا حيث سأنضم".

وسبق أن صّرح الجزائري سعيد شعبان رئيس نادي أنجيه الفرنسي قائلا: "أوناحي سيكون من أوائل اللاعبين المغادرين وذلك محزن لنا لأننا سنحتاج إليه، ولكن بالطبع سيكون من المفيد أن نحقق ربحا من أي صفقة محتملة وإن كان الأمر يزعجني قليلا".

وواصل "المعلومة التي تحدثت عن 45 مليون يورو كانت خاطئة. لم نصل إلى هذا الرقم. العروض تتراوح بين 25 و35 مليون يورو بدون الإضافات. سنرى أين ستتجه المفاوضات بما يحقق مصالح النادي وطموحات اللاعب معا".

لاعب الوسط المغربي كان أحد النجوم البارزين في كأس العالم 2022، إذ قاد فريقه لاحتلال المركز الرابع.

وحقق المغرب إنجازا تاريخيا وأصبح أول منتخب عربي وإفريقي يصل لنصف نهائي كأس العالم.

عز الدين أوناحي المغرب أنجيه نابولي ليدز يونايتد
نرشح لكم
الفنان وصل.. تشيلسي يعلن ضم جواو فيليكس طلائع الجيش يعلن عبر في الجول استعارة فريد شوقي من المصري قطر القطري يضم خافيير باستوري مانشستر سيتي يعير ظهيره الشاب إلى كوفنتري سيتي فيفا يغرم الإسماعيلي مليون و360 ألف دولار بسبب دوريجاراي.. وتهديد بإيقاف القيد الصفقة الثالثة.. مروان عطية أهلاوي وكيل أدامز لـ في الجول: لا يوجد مفاوضات مع الأهلي.. وكلاء طلبوا عرضه على الأحمر شنايدر: فيجورست إلى مانشستر يونايتد؟ بالتأكيد هذه حيلة
أخر الأخبار
التاسع من فريقه.. محمد حمدي رجل مباراة بيراميدز وفيوتشر 50 ثاتيه | الكرة المصرية
زوران: التعادل عادل أمام الزمالك.. النتائج جيدة ولكن الأهم هو الصبر 2 دقيقة | الكرة المصرية
بعد التعادل الزمالك مع الاتحاد.. فيريرا يتغيب عن المؤتمر الصحفي 2 دقيقة | الكرة المصرية
التغيير الثاني في الموسم.. البنك الأهلي يقيل حلمي طولان 12 دقيقة | الكرة المصرية
للمرة الثانية.. ساليفو يحصد جائزة رجل مباراة الاتحاد ضد الزمالك 15 دقيقة | الكرة المصرية
ثلاثي بيراميدز يخضع لكشف المنشطات بعد مباراة فيوتشر 19 دقيقة | الكرة المصرية
فيوتشر يحافظ على وصافة الدوري بتعادل مثير مع بيراميدز.. وطرد عبد الله السعيد 20 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير تركي: الأهلي يرغب في استعارة تريزيجيه.. ورد متوقع من طرابزون سبور 24 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من المنظمة المصرية للكشف عن المنشطات بشأن مباراتي الأهلي والزمالك 2 مرتضى: فتوح وجمعة "حشاشين".. اجتماع بـ فيريرا ولن نستكمل الدوري مع هذه "اللجنة المنحرفة" 3 خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع مروان عطية.. وموقف الزمالك 4 مرتضى منصور: إذا وقع مروان عطية لأي ناد سأوقفه.. ولذلك أعلنت حقيقة جمعة وفتوح