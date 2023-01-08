تقرير فرنسي: ليدز ينافس نابولي على ضم نجم المغرب

يتنافس ليدز يونايتد مع نابولي على الفوز بخدمات المغربي عز الدين أوناحي لاعب أنجيه الفرنسي هذا الشتاء.

المغربي الشاب تألق في كأس العالم 2022 ولفت الأنظار إليه.

وذكرت قناة TF1 الفرنسية أن ليدز عرض ضم أوناحي مقابل 25 مليون يورو.

وأضاف التقرير أن عرض ليدز ينافس عرض نابولي الذي طلب ضم اللاعب بمقابل أقل من 20 مليون يورو.

ويعتلي نابولي ترتيب جدول الدوري الإيطالي، بينما يحتل ليدز المركز الـ14 في الدوري الإنجليزي.

وأوضح التقرير أن نادي مارسيليا أيضا مهتم بضم اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا.

قبل أسابيع، قال أوناحي لموقع ناديه: "أخبرت رئيس النادي أن المشروع الرياضي يأتي أولا، ليس لدي دوري أو وجهة محددة، أريد قبل كل شيء تقييم المشروع الرياضي".

وأضاف "أعلم أنني أريد التقدم في النادي الذي سأنتقل له، وأريد أن أكون واضحا مع الجميع، لا أفضل أي دوري، أريد مشروعا رياضيا حقيقيا حيث سأنضم".

وسبق أن صّرح الجزائري سعيد شعبان رئيس نادي أنجيه الفرنسي قائلا: "أوناحي سيكون من أوائل اللاعبين المغادرين وذلك محزن لنا لأننا سنحتاج إليه، ولكن بالطبع سيكون من المفيد أن نحقق ربحا من أي صفقة محتملة وإن كان الأمر يزعجني قليلا".

وواصل "المعلومة التي تحدثت عن 45 مليون يورو كانت خاطئة. لم نصل إلى هذا الرقم. العروض تتراوح بين 25 و35 مليون يورو بدون الإضافات. سنرى أين ستتجه المفاوضات بما يحقق مصالح النادي وطموحات اللاعب معا".

لاعب الوسط المغربي كان أحد النجوم البارزين في كأس العالم 2022، إذ قاد فريقه لاحتلال المركز الرابع.

وحقق المغرب إنجازا تاريخيا وأصبح أول منتخب عربي وإفريقي يصل لنصف نهائي كأس العالم.

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