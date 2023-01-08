أليجري: لاعبو يوفنتوس يستحقون الإشادة

الأحد، 08 يناير 2023 - 15:31

كتب : FilGoal

أركاديوش ميليك - يوفنتوس

يرى ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس أن لاعبي فريقه يستحقون الإشادة بعد الفوز أمام أودينيزي ومواصلة الانتصارات.

وحقق يوفنتوس فوزا صعبا على أودينيزي بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب الأول في الجولة الـ 17 من الدوري الإيطالي.

وقال أليجري في تصريحات نشرها موقع ناديه: "كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة. لقد كان أداءنا أفضل في الشوط الثاني من الناحية البدنية أيضًا".

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وأضاف "كان بإمكاننا التسجيل مبكرًا. ارتكبنا عدة أخطاء في الشوط الأول وضغط أودينيزي علينا بشدة".

وتابع "إذا لم تستقبل أي أهداف، فإن التعادل هو أسوأ ما ستحققه".

وشدد "يقدم لاعبو يوفنتوس مستويات جيدة. ويستحقون جميعًا التقدير، حتى الذين لا يشاركون باستمرار".

يوفنتوس سيلعب مباراته المقبلة ضد نابولي صاحب الصدارة على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

وواصل "يمكننا الآن أن نتطلع إلى مباراة رائعة في نابولي. يجب أن نستمر في التركيز على كل خطوة على حدة".

وأتم "كان من المهم أن نفوز على أودينيزي لأنه يعزز تواجدنا في المراكز الأربعة الأولى".

الفوز رفع رصيد يوفنتوس للنقطة الـ 37 في المركز الثاني بشكل مؤقت وبفارق 4 نقاط عن نابولي المتصدر، بينما توقف رصيد أودينيزي عند النقطة الـ 25 في المركز الثامن.

سجل دانيلو هدف يوفنتوس الوحيد في المباراة.

الفوز كان هو الثامن على التوالي ليوفنتوس في الدوري بدون استقبال أي هدف.

وكان يوفنتوس قد خسر للمرة الأخيرة ضد ميلان في الجولة التاسعة بهدفين دون مقابل ومنذ ذلك الوقت حقق الفريق الفوز في جميع مبارياته في الدوري.

رقم يوفنتوس بالفوز بـ 8 مباريات متتالية يتحقق للمرة الأولى منذ عام 2018 عندما كان أليجري يتولى تدريب الفريق أيضا.

يوفنتوس ماسيمليانو أليجري أودينيزي
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