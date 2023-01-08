ضربة قوية.. غزل المحلة يكشف تفاصيل إصابة الحضري ومدة غيابه

الأحد، 08 يناير 2023 - 15:27

كتب : FilGoal

إبراهيم عادل - بيراميدز وغزل المحلة

كشف نادي غزل المحلة عن تعرض محمود الحضري حارس مرمى الفريق لإصابة بكسر في إبها اليد اليمنى.

محمود الحضري

النادي : غزل المحلة

غزل المحلة

وتعرض محمود الحضري إلى الإصابة خلال مواجهة المحلة أمام بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري.

وتصل مدة غياب الحضري إلى فترة تتراوح ما بين ستة إلى ثمانية أسابيع.

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وأعلن غزل المحلة في بيان رسمي: "كشف خالد الجميزي طبيب الفريق عن إصابة محمود الحضري خلال مشاركته في مباراة بيراميدز بالأمس".

وكشف "تعرض الحضري إلى إصابة بكسر في إبهام اليد اليمنى وهو ما يستلزم إجراء جراحة وتبيت الإصبع".

واختتم البيان "يغيب الحضري عن الملاعب لمدة تتراوح بين ستة إلى ثمانية أسابيع".

وكان غزل المحلة قد تعرض للخسارة أمام بيراميدز بأربعة أهداف دون مقابل.

وفشل غزل المحلة في تحقيق أي فوز بآخر خمس مباريات في الدوري إذ تعرض للخسارة في ثلاث مباريات وتعادل مرتين.

ويحتل غزل المحلة المركز السادس برصيد 18 نقطة.

وخاض محمود الحضري تسع مباريات مع غزل المحلة هذا الموسم في مسابقة الدوري وحافظ على نظافة شباكه ثلاث مرات.

وتلقت شباك الحضري 13 هدفا في الدوري هذا الموسم بينهم 4 أمام بيراميدز في المباراة الأخيرة.

الدوري المصري غزل المحلة محمود الحضري
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