مدرب بايرن: إصابة مزراوي في غشاء القلب؟ الوضع ليس دراميا ولكن

تحدث يوليان ناجلزمان مدرب بايرن ميونيخ عن إصابة لاعبه المغربي نصير مزراوي بالتهابات في القلب من مضاعفات فيروس كورونا

وأعلن نادي بايرن إصابة مزراوي بالتهاب في غشاء القلب كمضاعفات بعد الإصابة بفيروس كورونا.

وقال ناجلزمان في مؤتمر صحفي يوم الأحد: "نصير مزراوي يعيش حياته اليومية بشكل طبيعي. لكن ممارسة الرياضة شيء مختلف بالطبع".

وأضاف "الحمد لله أن الوضع ليس دراميا مثلما كانت حالة ألفونسو ديفيز الذي غاب لفترة طويلة، لكنه يحتاج إلى الراحة".

وأتم "سنختبره بانتظام. إنه لأمر مؤسف، لقد قدم مستويات رائعة في نهاية النصف الأول من الموسم".

اللاعب المغربي انضم للبافاري هذا الموسم قادما من أياكس أمستردام.

مزاروي أصيب بفيروس كورونا خلال كأس العالم 2022 الذي حقق فيه منتخب المغرب إنجازا تاريخيا وحصد المركز الرابع.

وغاب مزاروي عدة مباريات خلال البطولة قبل العودة أمام فرنسا في نصف النهائي والتي خسرها أسود الأطلس لاحقا.

وبحسب صحيفة "بيلد" فإن مدة غياب مزراوي تترواح ما بين 4 إلى 6 أسابيع.

وشارك مزراوي مع منتخب المغرب في كأس العالم في 5 مباريات.

وكان المغربي بدر بانون عانى كذلك من الأمر ذاته مع الأهلي وغاب لأكثر من 4 شهور بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، والتي تسببت له تعرضه لالتهابات في عضلة القلب.

ورحل بانون عن الأهلي إلى قطر القطري يوليو الماضي.

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