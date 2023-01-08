مدرب بايرن: إصابة مزراوي في غشاء القلب؟ الوضع ليس دراميا ولكن

الأحد، 08 يناير 2023 - 14:43

كتب : FilGoal

نصير مزراوي - بايرن ميونيخ

تحدث يوليان ناجلزمان مدرب بايرن ميونيخ عن إصابة لاعبه المغربي نصير مزراوي بالتهابات في القلب من مضاعفات فيروس كورونا

وأعلن نادي بايرن إصابة مزراوي بالتهاب في غشاء القلب كمضاعفات بعد الإصابة بفيروس كورونا.

وقال ناجلزمان في مؤتمر صحفي يوم الأحد: "نصير مزراوي يعيش حياته اليومية بشكل طبيعي. لكن ممارسة الرياضة شيء مختلف بالطبع".

أخبار متعلقة:
ماذا يحتاج صلاح ليدخل قائمة أفضل 5 هدافين عبر تاريخ ليفربول ميرور: إيمري يرغب في ضم النني حارس سويسرا يبلغ ناديه برغبته في الانتقال لبايرن.. وناجلزمان يعلق مدرب ولفرهامبتون: تحدثت مع الحكم عن احتساب هدف صلاح وإلغاء هدفنا

وأضاف "الحمد لله أن الوضع ليس دراميا مثلما كانت حالة ألفونسو ديفيز الذي غاب لفترة طويلة، لكنه يحتاج إلى الراحة".

وأتم "سنختبره بانتظام. إنه لأمر مؤسف، لقد قدم مستويات رائعة في نهاية النصف الأول من الموسم".

اللاعب المغربي انضم للبافاري هذا الموسم قادما من أياكس أمستردام.

مزاروي أصيب بفيروس كورونا خلال كأس العالم 2022 الذي حقق فيه منتخب المغرب إنجازا تاريخيا وحصد المركز الرابع.

وغاب مزاروي عدة مباريات خلال البطولة قبل العودة أمام فرنسا في نصف النهائي والتي خسرها أسود الأطلس لاحقا.

وبحسب صحيفة "بيلد" فإن مدة غياب مزراوي تترواح ما بين 4 إلى 6 أسابيع.

وشارك مزراوي مع منتخب المغرب في كأس العالم في 5 مباريات.

وكان المغربي بدر بانون عانى كذلك من الأمر ذاته مع الأهلي وغاب لأكثر من 4 شهور بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، والتي تسببت له تعرضه لالتهابات في عضلة القلب.

ورحل بانون عن الأهلي إلى قطر القطري يوليو الماضي.

نصير مزراوي بايرن ميونيخ يوليان ناجلزمان
نرشح لكم
والدة جيوفاني رينا.. محاولة ابتزاز أم دفاع مشروع؟ أليجري: لاعبو يوفنتوس يستحقون الإشادة ليكيب: زيدان تلقى عرضا من الولايات المتحدة.. ورد فوري من المدرب الفرنسي وفاة موديست إمبامي نجم باريس سان جيرمان والكاميرون السابق عن 40 عاما مواعيد مباريات الأحد 8 يناير 2023 - قمم نارية في إسبانيا وإيطاليا وإنجلترا سجل هدفا.. ماذا قدم محمد صلاح أمام ولفرهامبتون بهدف في الـ+90.. إنتر يفرط في النقاط بتعادل أمام مونزا في ظهور جاكبو الأول.. صلاح يسجل وليفربول يخوض الإعادة ضد ولفرهامبتون
أخر الأخبار
تشكيل تشيلسي - صفقة الشتاء على مقاعد البدلاء أمام مانشستر سيتي 49 ثاتيه | الدوري الإنجليزي
تشكيل سموحة – حسام حسن على مقاعد البدلاء ضد فاركو.. وزياد طارق خارج القائمة دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل فاركو - حمرون أساسي أمام سموحة.. وتيري ورامي صبري على دكة البدلاء 2 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل سيتي - لا هالاند ولا دي بروين.. محرز يقود الهجوم أمام تشيلسي 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رغم انخفاض دقة التمرير.. يعقوبو رجل مباراة البنك الأهلي وأسوان 10 دقيقة | الكرة المصرية
مران الاتحاد - عود المهدي ومشاركة مروان عطية.. واستمرار غياب محمود علاء وسالم 28 دقيقة | الكرة المصرية
زيكو: هدفي استمرار حرس الحدود في الدوري.. واستمع مثلكم عن العروض 38 دقيقة | الكرة المصرية
يحيى الكومي لـ في الجول: تقدمت باستقالتي من رئاسة الإسماعيلي أنا ومجلس الإدارة 41 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من المنظمة المصرية للكشف عن المنشطات بشأن مباراتي الأهلي والزمالك 2 مرتضى: فتوح وجمعة "حشاشين".. اجتماع بـ فيريرا ولن نستكمل الدوري مع هذه "اللجنة المنحرفة" 3 خبر في الجول - تمت.. عزيز يعقوبو إلى الأهلي وتفاصيل الصفقة 4 خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع مروان عطية.. وموقف الزمالك