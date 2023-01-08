مصدر من الاتحاد السكندري لـ في الجول: لا يوجد بند في عقد محمود علاء يسمح بقطع إعارته

الأحد، 08 يناير 2023 - 14:30

كتب : هاني العوضي

محمود علاء - الاتحاد - الصور من حساب الاتحاد

تتمسك إدارة الاتحاد السكندري باستمرار محمود علاء مدافع الفريق حتى نهاية عقد استعارته من الزمالك.

وصرّح مصدر من داخل الاتحاد السكندري لـ FilGoal.com: "لا يوجد بند في عقد محمود علاء يسمح بقطع إعارته وعودته إلى الزمالك في يناير".

وأشار: "اتفاقنا مع الزمالك على استعارة محمود علاء مقابل تحمل راتبه السنوي".

أخبار متعلقة:
الاتحاد: محمود علاء مستمر معنا.. ومصيلحي سيفي بوعده لرئيس الزمالك السادسة إجمالا والثانية أمام الأهلي.. محمود علاء يهدر ركلة جزاء مع الاتحاد الاتحاد السكندري لـ في الجول: الزمالك لم يطلب عودة محمود علاء في يناير

وشدد: "محمود علاء مستمر مع الفريق ولا نية للتخلي عنه".

علاء (31 عامًا) انتقل من الزمالك إلى الاتحاد في الصيف الماضي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وخاض علاء 8 مباريات مع زعيم الثغر هذا الموسم بعد أن خرج من التشكيل الأساسي لـ جيسوالدو فيريرا في نهاية الموسم الماضي.

قلب الدفاع بدأ مسيرته في حرس الحدود ثم تألق مع وادي دجلة، ومنه انتقل إلى الزمالك في صيف 2017.

ويمتلك علاء 16 مباراة دولية مع منتخب مصر، وتواجد في قائمتي كأس الأمم الإفريقية 2019 و2021.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس في الدوري المصري برصيد 18 نقطة، بفارق 12 نقطة عن الأهلي المتصدر.

الاتحاد السكندري محمود علاء الدوري المصري
نرشح لكم
مران الاتحاد - عود المهدي ومشاركة مروان عطية.. واستمرار غياب محمود علاء وسالم زيكو: هدفي استمرار حرس الحدود في الدوري.. واستمع مثلكم عن العروض يحيى الكومي لـ في الجول: تقدمت باستقالتي من رئاسة الإسماعيلي أنا ومجلس الإدارة للمرة الثانية.. مصطفى زيكو يحصد جائزة رجل مباراة حرس الحدود ضد الإسماعيلي البنك الأهلي يتعادل سلبيا للمباراة الثانية على التوالي أمام أسوان الهزيمة السابعة.. الإسماعيلي يتذيل ترتيب الدوري بعد خسارة من الحدود بثنائية زيكو ضربة قوية.. غزل المحلة يكشف تفاصيل إصابة الحضري ومدة غيابه بيان - مكافحة المنشطات: رفض لاعب سحب العينة قد يعرضه للإيقاف 4 سنوات
أخر الأخبار
مران الاتحاد - عود المهدي ومشاركة مروان عطية.. واستمرار غياب محمود علاء وسالم 8 دقيقة | الكرة المصرية
زيكو: هدفي استمرار حرس الحدود في الدوري.. واستمع مثلكم عن العروض 17 دقيقة | الكرة المصرية
يحيى الكومي لـ في الجول: تقدمت باستقالتي من رئاسة الإسماعيلي أنا ومجلس الإدارة 20 دقيقة | الكرة المصرية
للمرة الثانية.. مصطفى زيكو يحصد جائزة رجل مباراة حرس الحدود ضد الإسماعيلي 40 دقيقة | الكرة المصرية
البنك الأهلي يتعادل سلبيا للمباراة الثانية على التوالي أمام أسوان 47 دقيقة | الكرة المصرية
الهزيمة السابعة.. الإسماعيلي يتذيل ترتيب الدوري بعد خسارة من الحدود بثنائية زيكو 58 دقيقة | الكرة المصرية
جاكبو يتحدث عن ظهوره الأول بقميص ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير فرنسي: ليدز ينافس نابولي على ضم نجم المغرب ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من المنظمة المصرية للكشف عن المنشطات بشأن مباراتي الأهلي والزمالك 2 مرتضى: فتوح وجمعة "حشاشين".. اجتماع بـ فيريرا ولن نستكمل الدوري مع هذه "اللجنة المنحرفة" 3 خبر في الجول - تمت.. عزيز يعقوبو إلى الأهلي وتفاصيل الصفقة 4 خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع مروان عطية.. وموقف الزمالك