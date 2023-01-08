مصدر من الاتحاد السكندري لـ في الجول: لا يوجد بند في عقد محمود علاء يسمح بقطع إعارته

تتمسك إدارة الاتحاد السكندري باستمرار محمود علاء مدافع الفريق حتى نهاية عقد استعارته من الزمالك.

وصرّح مصدر من داخل الاتحاد السكندري لـ FilGoal.com: "لا يوجد بند في عقد محمود علاء يسمح بقطع إعارته وعودته إلى الزمالك في يناير".

وأشار: "اتفاقنا مع الزمالك على استعارة محمود علاء مقابل تحمل راتبه السنوي".

وشدد: "محمود علاء مستمر مع الفريق ولا نية للتخلي عنه".

علاء (31 عامًا) انتقل من الزمالك إلى الاتحاد في الصيف الماضي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وخاض علاء 8 مباريات مع زعيم الثغر هذا الموسم بعد أن خرج من التشكيل الأساسي لـ جيسوالدو فيريرا في نهاية الموسم الماضي.

قلب الدفاع بدأ مسيرته في حرس الحدود ثم تألق مع وادي دجلة، ومنه انتقل إلى الزمالك في صيف 2017.

ويمتلك علاء 16 مباراة دولية مع منتخب مصر، وتواجد في قائمتي كأس الأمم الإفريقية 2019 و2021.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس في الدوري المصري برصيد 18 نقطة، بفارق 12 نقطة عن الأهلي المتصدر.