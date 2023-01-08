التشكيل - أسامة فيصل يقود هجوم البنك الأهلي.. وعبد الرسول في وسط أسوان

الأحد، 08 يناير 2023 - 14:26

كتب : FilGoal

أسامة فيصل - البنك الأهلي - المقاولون العرب

يقود أسامة فيصل هجوم البنك الأهلي في غياب ناصر منسي مهاجم الفريق.

ويعوض محمد عطوة غياب إسلام صلاح في دفاع أسوان بينما مصطفى عبد الرسول في خط الوسط.

ويستضيف البنك الأهلي فريق أسوان ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة الدوري المصري.

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تشكيل البنك الأهلي:

حراسة المرمي: محمد أبو جبل

خط الدفاع: أحمد توفيق - محمود الجزار - أحمد ياسين - أحمد العش - إسحاق يعقوبو

خط الوسط: محمد فتحي - محمود قاعود - عبد الرزاق سيسيه

خط الهجوم: أسامة فيصل - أحمد ياسر

تشكيل أسوان:

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: ميدو مصطفى - أحمد كاستيلو - محمدعطوة - علي فتحي

الوسط: مصطفى عبد الرسول - أحمد خالد - محمد ناجي - عماد فتحي - أحمد بلحاج

الهجوم: ديلسون

ويحتل أسوان المركز التاسع برصيد 15 نقطة وكان الفريق قد حقق الفوز في آخر ثلاث مواجهات خاضهم.

أما البنك الأهلي فيأتي في المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط.

الدوري المصري البنك الأهلي أسوان
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