ميرور: إيمري يرغب في ضم النني

ذكرت جريدة ميرور أن أوناي إيمري مدرب أستون فيلا يرغب في ضم محمد النني لاعب وسط أرسنال لفريقه هذا الشتاء.

النني لعب تحت قيادة إيمري في صفوف أرسنال لكنه لم يعتمد عليه كثيرا حتى انتقل إلى بشكتاش التركي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وأوضح تقرير ميرور يوم الأحد أن أستون فيلا يتطلع لاقتناص النني هذا الشهر في ظل عدم مشاركته باستمرار، فقد لعب 111 دقيقة فقط في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وأشار التقرير إلى أن رغبة أرسنال في ضم لاعبين جدد خلال يناير الجاري قد تسمح بالتخلي عن اللاعب المصري مقابل 6 ملايين جنيه استرليني.

لكن التقرير لم يستبعد تمسك المدفعجية بلاعب بازل السابق.

وينتهي تعاقد النني مع أرسنال بنهاية الموسم الجاري بالإضافة لوجود بند يتيح تجديد التعاقد لموسم آخر.

ويتصدر أرسنال جدول الدوري الإنجليزي، بينما يحتل أستون فيلا المركز الـ11.

عودة محمد النني إلى التدرب تحت قيادة المدرب الإسباني في أستون فيلا ستكون مفاجأة كبيرة، فقد لعب معه 17 مباراة فقط.

واعترف اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا في عام 2021 بأنه كان محبطا بسبب عدم الحصول على فرص للعب من إيمري وأنه أكثر سعادة تحت قيادة ميكيل أرتيتا.

قبل أيام انتشرت تقارير تفيد بأن بشكتاش التركي يتفاوض مع النني من أجل ضمه، لكن تم نفيها من خلال مصدر مقرب منه.

وكشف مصدر مقرب من محمد النني لـFilGoal.com: "لا صحة لوجود مفاوضات مع بشكتاش".

وشدد "ليس طبيعيا أن يرغب النني في الرحيل مع تبقي موسم ونصف في عقده مع أرسنال، ويقترب من حصد لقب الدوري الإنجليزي حاليا ثم ويتركه ليرحل لفريق آخر بمنتصف الموسم".

ويتصدر أرسنال جدول الدوري الإنجليزي، بينما يحتل أستون فيلا المركز الـ11.

وسبق لمحمد النني اللعب لصالح بشكتاش التركي خلال موسم 2019 - 2020 على سبيل الإعارة من أرسنال.

وانتقل النني إلى صفوف أرسنال في يناير 2016 وحتى الآن قادما من بازل السويسري.

وخاض النني 7 مباريات مع أرسنال هذا الموسم في مختلف المسابقات.

ولعب النني 154 مباراة مع أرسنال منذ انضمامه إلى الفريق ونجح في تسجيل خمسة أهداف وصنع 10 آخرين.

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