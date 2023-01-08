التشكيل - عبد الرحمن مجدي أساسي مع الإسماعيلي.. وزيكو يقود حرس الحدود

الأحد، 08 يناير 2023 - 14:12

كتب : FilGoal

الزمالك × الإسماعيلي

يقود عبد الرحمن مجدي التشكيل الأساسي لفريق الإسماعيلي أمام حرس الحدود تحت قيادة أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق.

أما حرس الحدود فيقوده مصطفى زيكو صانع ألعاب الفريق ويبدأ أحمد شديد قناوي في التشكيل الأساسي.

ويستضيف حرس الحدود فريق الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة الدوري على استاد المكس.

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تشكيل حرس الحدود:

حراسة المرمى: محمد فوزي

الدفاع: محمد رضا - خالد سامي - محمود بن والي - أحمد شديد قناوي

الوسط: أحمد فيليكس - مصطفى زيكو - مصطفى جمال - محمد أحمد عبد الله

الهجوم: مصطفى صبحي - محمود ممدوح

دكة البدلاء: كريم عماد - أحمد أيمن - إسلام عبد اللاه - غريب ياسر غريب - أحمد داودا - وجيه عبد الحكيم - إيمانويل دافيد - إسلام جمال - كينجسلي كوكو.

تشكيل الإسماعيلي:

حراسة المرمى: محمد كوكو

خط الدفاع: محمد دسوقي - باهر المحمدي - محمد هاشم - عصام صبحي

خط الوسط: محمود الشبراوي - محمد بيومي - عماد حمدي - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: ياو أنور - باسم مرسي

بينما دكة البدلاء: محمد فوزي - أحمد محسن - إياد العسقلاني - حمدي النقاز - محمد حسن -عمر الوحش - محمد الشامي - أحمد مدبولي - فراس شواط.

ويتذيل فريقا الإسماعيلي حرس الحدود جدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط لكل منهما.

ويتفوق الإسماعيلي على حرس الحدود بفارق الأهداف.

الدوري المصري الإسماعيلي حرس الحدود
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