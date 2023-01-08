خبر في الجول - محمد محمود يرفض الإعارة إلى الاتحاد ويفضل الانتقال إلى فيوتشر

يعمل الأهلي على إتمام تعاقده مع مروان عطية لاعب وسط الاتحاد السكندري، ومن أجل ذلك يسعى لإقناع لاعبه محمد محمود بالانتقال إلى زعيم الثغر.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي يرغب في انتقال لاعبه محمد محمود إلى الاتحاد ضمن الصفقة على سبيل الإعارة.

من جانبه، يرفض اللاعب تلك الخطوة حتى اللحظة بالرغم من محاولات إدارة الأهلي المستمرة بإقناعه.

ويرغب محمد محمود الرحيل في يناير الجاري ولكن صوب فيوتشر وليس الاتحاد السكندري.

ويؤمن اللاعب أن انتقاله لـ فيوتشر سيكون فرصة أفضل له للمشاركة واستعادة مستواه بعد أن تعرض لإصابتين بقطع في الرباط الصليبي.

ويتطلع محمد محمود إلى كريم وليد لاعب الأهلي السابق الذي عاد للمشاركة بانتظام منذ انتقاله إلى فيوتشر بعد أن طاردته لعنة الإصابات سابقًا داخل القلعة الحمراء.

ذلك كان موقف اللاعب والأهلي والاتحاد، فما هو موقف فيوتشر الطرف الرابع في الصفقة؟

فيوتشر من جانبه يرغب بالفعل في ضم اللاعب، ولكنه ينتظر حسم محمد محمود لموقفه مع الأهلي أولًا حتى يتقدّم بعرض رسمي للقلعة الحمراء.

ولن تكون المحاولة الأولى من فيوتشر لضم محمد محمود، إذ عمل على التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية دون نجاح وقتها.

محمد محمود (24 عامًا) انضم إلى الأهلي قادمًا من وادي دجلة في يناير 2019.

لكن لاعب الوسط تعرض لقطع في الرباط الصليبي بعد فترة قصيرة ليغيب لأشهر طويلة، وفور عودته أصيب بقطع آخر في الرباط الصليبي.

ولم يظهر محمد محمود في أي دقيقة مع الأهلي هذا الموسم، إذ خرج من حسابات المدرب السويسري مارسيل كولر بالكامل.

ولعب الموسم الماضي في 13 مباراة فقط، سجل خلالها هدفًا وصنع هدفين.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي أتم اتفاقه لضم مروان عطية وحصل على توقيعه بعقد لمدة 4 مواسم ونصف.

وستكلف الصفقة النادي الأهلي مبلغا ماليا يفوق العشرين مليون جنيه بجانب إعارة لاعبين للاتحاد السكندري بين 4 لاعبين عرضهم الفريق الأحمر على زعيم الثغر في انتظار إتمام إدارة الاتحاد لاتفاقها مع اللاعبين.