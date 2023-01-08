ليكيب: زيدان تلقى عرضا من الولايات المتحدة.. ورد فوري من المدرب الفرنسي

الأحد، 08 يناير 2023 - 13:26

كتب : FilGoal

زين الدين زيدان

تتهاطل العروض على زين الدين زيدان المدير الفني السابق لـ ريال مدريد، للعودة إلى مقاعد البدلاء في الفترة المقبلة.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية ذكرت أن زيدان تلقى عرضًا من منتخب الولايات المتحدة لقيادته.

وتعمل الولايات المتحدة على إعداد منتخب قوي قادر على المنافسة في كأس العالم 2026 التي تستضيفها في أراضيها بالمشاركة مع كندا والمكسيك.

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لكن الصحيفة كشفت عن إبلاغ زيدان الاتحاد الأمريكي برفض العرض، تمامًا كما رفض سابقًا عرضين من منتخبي البرازيل والبرتغال.

ولا ينوي زيدان تولي تدريب أي منتخب وطني إلا بلاده فرنسا، لكنه الآن سينتظر عدة سنوات لتحقيق هذا الحلم.

وكان زيدان مستعدًا لتولي تدريب فرنسا عقب كأس العالم 2022، لكن وصول الديوك إلى المباراة النهائية سمح للمدرب ديديه ديشامب بتفعيل بند في العقد يسمح له باتخاذ قرار التجديد حال الوصول لنصف النهائي على الأقل.

وجدد ديشامب عقده مع فرنسا حتى كأس العالم 2026، مما ضرب أحلام زيدان في مقتل.

ويتولى حاليًا أنتوني هودسون تدريب الولايات المتحدة بشكل مؤقت خلال شهر يناير الجاري.

ولا يزال الاتحاد الأمريكي لكرة القدم في طور تقييم المدرب جريج بيرهالتر فنيًا وأخلاقيًا.

بيرهالتر (49 عامًا) قاد الولايات المتحدة منذ 2018، وفاز معه بالكأس الذهبية 2021، بالإضافة إلى دوري أمم أمريكا الشمالية والوسطى 2020.

وقاد بيرهالتر منتخب الولايات المتحدة إلى الدور الثاني في كأس العالم 2022، لكن أزمة كبيرة انفجرت مباشرةً بعد البطولة تتعلق بحياته الشخصية.

وظهرت إلى النور واقعة ترجع إلى 30 عامًا من الماضي عندما اعتدى بيرهالتر بالضرب على رفيقته في فترة الجامعة -زوجته حاليًا-، وقد كانت والدة جيوفاني رينا هي المسؤولة عن تسريب تلك الواقعة لكونها شاركت الضحية في غرفتها خلال فترة الجامعة.

وجاء تسريب تلك الواقعة -التي لم تصل إلى آذان الشرطة وقتها- كانتقام من والدة لاعب بوروسيا دورتموند من تعامل بيرهالتر مع جيوفاني رينا خلال وبعد كأس العالم.

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ولم يكن اسم زيدان هو الوحيد المطروح على طاولة أبناء العم السام، بل الأرجنتيني مارسيلو بييلسا من المدربين المرشحين كذلك.

ومن بين المدربين الوطنيين يبرز جيسي مارش المدير الفني الحالي لـ ليدز يونايتد، والسابق لـ مونتريال إمباكت ونيويورك ريدبولز، وريد بول سالزبورج، وريدبول لايبزج.

ولم يشرف زيدان خلال مسيرته على تدريب أي نادٍ إلا ريال مدريد خلال فترتين منفصلتين.

وتوج زيدان مع ريال مدريد بـ 11 لقبًا، أبرزها ثلاثية دوري أبطال أوروبا الأسطورية أعوام 2016 و2017 و2018.

زيدان الولايات المتحدة فرنسا ريال مدريد
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