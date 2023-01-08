في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في موقف كهربا قبل 3 أيام على انتهاء الإيقاف

الأحد، 08 يناير 2023 - 12:54

كتب : أحمد الخولي

تحية كهربا لجماهير الأهلي

3 أيام تفصلنا عن انتهاء إيقاف محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي بعد انقضاء عقوبة الـ 6 أشهر. فكيف تفكر إدارة القلعة الحمراء؟

FilGoal.com علم أن إدارة الأهلي تتجه إلى إعطاء كهربا الضوء الأخضر بالمشاركة في المباريات بمجرد إزالة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" توصيف "لاعب موقوف" المرفق باسمه حاليًا في نظام تسجيل اللاعبين الدولي TMS.

ولا يرى الأهلي حاجة إلى انتظار نتيجة استعلام الاتحاد المصري لكرة القدم الذي أُرسِل إلى فيفا للتأكد من أحقية اللاعب بالمشاركة.

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الأهلي يعتبر كهربا متاحًا بالفعل للمشاركة أمام المصري يوم الخميس 12 يناير الجاري لو رُفعت عنه صفة الإيقاف، إذ تنتهي عقوبته يوم 11 يناير.

وقتها سيكون قرار إشراكه منوطًا بـ مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، ليكون قرارًا فنيًا خالصًا.

في الوقت نفسه، تدرك إدارة الأهلي أن عدم سداد كهربا للغرامة الموقعة عليه، سيتسبب في تجديد الإيقاف لاحقًا عندما يبدأ الزمالك في تحركاته لمقاضاته.

وكانت غرفة تسوية المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم قد غرّمت كهربا مليوني دولار، بالإضافة إلى 5% فؤاد سارية بدايةً من 20 يونيو 2019 حتى يوم السداد الفعلي.

وصدّقت محكمة التحكيم الرياضية "CAS" على القرار، قبل أن يصدر فيفا قرارًا بإيقاف اللاعب يوم 11 يونيو الماضي لعدم سداد الغرامة لصالح الزمالك.

كهربا (28 عامًا) رحل عن الزمالك رغم ارتباطه بعقدٍ معه في صيف 2019، وانتقل إلى ديسبورتيفو أفيش البرتغالي.

لاحقًا انضم كهربا إلى الأهلي بعد فسخ عقده مع النادي البرتغالي في يناير 2020.

وتوج كهربا مع الأهلي بـ 5 بطولات مختلفة كما حصد برونزية كأس العالم للأندية، لكنه لم يحجز مكانًا أساسيًا في تشكيل المدرب بيتسو موسيماني وقتها، ليرحل معارًا إلى هاتاي سبور التركي.

ولعب كهربا آخر مباراة رسمية بقميص هاتاي سبور يوم 22 مايو الماضي أمام جيرسونسبور، وسجل يومها هدفًا بالإضافة إلى صناعته هدفين.

وصرّح علي عباس المحامي الدولي المسؤول عن ملف كهربا في وقتٍ سابق عبر أون تايم سبورتس: "المراسلات كانت بيني وبين فيفا بشأن التأكد من الموعد المحدد لانتهاء فترة الإيقاف الخاصة بـ كهربا بشكل دقيق والذي جاء في الخطاب الأول يوم 11 يناير".

المحامي التونسي أضاف "فيفا رد على خطابي وقال إن الإيقاف لمدة 6 اشهر وينتهي 11 يناير 2023 وهذا إجراء طبيعي مني كمحامي مسؤول عن ملف اللاعب للتأكد من موعد عودته".

وواصل "يوم 12 يناير يحق لكهربا اللعب بشكل رسمي وهذا هو القرار واللوائح".

وأكمل "عقوبة كهربا من الممكن أن تتجدد بعد 3 فترات انتقالات وحتى الآن لم يمر على إيقافه سوى فترة انتقالات واحدة".

وشرح "عقوبة كهربا إيقاف لمدة 6 أشهر ولكن العقوبة الأكبر على نادي ديسبورتيفو أفيش البرتغالي بالإيقاف عن القيد لمدة 3 فترات انتقالات، ولذلك يجب انتهاء فترة العقوبة الأكبر أولا ومن ثم توقيع العقوبة الجديدة في حالة عدم تنفيذ العقوبة الأولى".

وأوضح "إذا لم يسدد كهربا الغرامة المالية بعد مرور 3 فترات قيد وفي 1 سبتمبر 2023 يحق للزمالك التقدم بشكوى جديدة ضده وهذا هو نص قرار فيفا بالشكل الحرفي".

وشدد "فيفا لا يتدخل في أمور تسقيط الغرامات وهذا يكون بالاتفاق بين الطرفين".

وأكد "كهربا ملزم بدفع الغرامة بالكامل لنادي الزمالك والأهلي ليس طرفا في هذه القضية".

وأتم تصريحاته "حاولنا مع الزمالك وعرضنا تقسيط الغرامة ولكن لم نصل إلى أي حل، ودفع مبلغ الغرامة مرة واحدة أمر صعب وغير بسيط".

كهربا الأهلي
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