وفاة موديست إمبامي نجم باريس سان جيرمان والكاميرون السابق عن 40 عاما

توفي موديست إمبامي نجم باريس سان جيرمان ومنتخب الكاميرون السابق، مساء أمس السبت.

ونعى باريس سان جيرمان لاعبه السابق معلنًا عن وفاته إثر أزمة قلبية مفاجئة.

ورحل إمبامي عن عمر 40 عامًا في مدينة لوهافر الفرنسية حيث أقام بعد اعتزاله كرة القدم.

Le @PSG_inside est en deuil. Modeste Mbami vient de nous quitter, à l’âge de 40 ans, après avoir succombé à une crise cardiaque. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 7, 2023

لاعب الوسط السابق وُلد في العاصمة الكاميرونية ياوندي، وبدأ مسيرته في سيدان الفرنسي.

وانتقل إمبامي إلى باريس سان جيرمان في 2003 ولعب في صفوفه 3 سنوات، وتوج معه بكأس فرنسا مرتين في 2004 و2006.

وانتقل إمبامي بعدها إلى العملاق الفرنسي الآخر أوليمبيك مارسيليا واستمر معه حتى 2009 عندما انتقل إلى ألميريا الإسباني.

ولعب إمبامي أيضًا في صفوف داليان أيربين الصيني، ومواطنه تشانجتشون ياتاي.

وامتلك إمبامي تجربة عربية رفقة اتحاد جدة السعودي حيث توج بكأس خادم الحرمين الشريفين.

كما لعب إمبامي لفترة قصيرة في ميوناريوس الكولومبي، واختتم مسيرته في لوهافر عام 2016.

ويمتلك إمبامي في رصيده 37 مباراة دولية مع منتخب الكاميرون بين 2000 و2009.

وكان إمبامي عنصرًا مؤثرًا في حصد الكاميرون للميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية 2000، وسجل الهدف الذهبي القاتل في الوقت الإضافي أمام البرازيل بالدور ربع النهائي.

وخاض إمبامي كل مباريات الكاميرون في كأس القارات 2003 وقادهم للوصافة، ثم شارك في كأس الأمم الإفريقية 2004 وسجل هدفين حاسمين في الفوز 5-3 على زيمبابوي مما ساهم في توديع منتخب مصر للبطولة من الدور الأول.

وتواجد إمبامي أيضًا في قائمة كأس الأمم الإفريقية 2008 وشارك كبديل في النهائي أمام مصر.