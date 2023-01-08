مصدر مقرب من لويس إدوارد لـ في الجول: اللاعب لا يمتلك وكيلا.. وهذا موقفه مع المقاولون العرب

نفى مصدر مقرب من لويس إدوارد هنيستروزا جناح المقاولون العرب، أن يكون للاعب الكولومبي أي وكيل في مصر.

وأوضح المصدر المقرب من اللاعب لـ FilGoal.com: "لويس إدوارد ليس لديه أي وكيل في مصر خلافًا لما أشيع".

وتابع: "اللاعب لديه 6 أشهر متبقية في عقده، وبالتالي يمكنه الانتقال إلى نادٍ آخر بدايةً من الصيف المقبل".

وعن مستقبل لويس إدوارد وإمكانية رحيله في يناير الجاري، أوضح المصدر: "نية لويس إدوارد هي استكمال عقده مع المقاولون العرب".

وتابع: "هو جاهز للاستماع لعروض، ويفضّل بالطبع الاستمرار في الدوري المصري لأنه اعتاد على المسابقة واكتسب فيها خبرات بعد سنوات طويلة من التواجد هنا، لكنه لا يعرف ما يخبأ له المستقبل".

وكشف المصدر: "حتى اللحظة لم يتلق لويس إدوارد عرضًا للتجديد من إدارة المقاولون العرب".

هنيستروزا (30 عامًا) جناح كولومبي انضم إلى المقاولون العرب في صيف 2018 بعد تجربة سابقة مع فريق أليانزا السلفادوري.

ويمتلك لويس إدوارد في رصيده 128 مباراة بالدوري المصري، سجل خلالها 14 هدفًا وصنع 20.

وشارك لويس إدوارد في كل مباريات المقاولون العرب هذا الموسم تحت قيادة شوقي غريب، وتم توظيفه مؤخرًا في مركز الظهور ضمن خطة 3-5-2.