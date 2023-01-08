أحمد الشيخ: هذا الفارق بين فترتي إيهاب جلال وحسام حسن.. وهدفي منتخب مصر

الأحد، 08 يناير 2023 - 11:30

كتب : FilGoal

أحمد الشيخ - المصري

يرى أحمد الشيخ لاعب المصري، أن تحسُن نتائج فريقه جاء بسبب انسجام اللاعبين.

المصري تغلب على الاتحاد السكندري في الدربي المتوسطي مساء السبت بهدفين مقابل هدف واحد.

وصرّح الشيخ عبر أون تايم سبورتس 2: "إيهاب جلال وحسام حسن مدربان على أعلى مستوى، لست أنا من سيقيّمهما".

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وأضاف: "ما حدث أن اللاعبين كانوا في حاجة إلى مزيد من الوقت، لأننا نمتلك لاعبين على أعلى مستوى سواء القدامى أو الصفقات الجديدة".

وتابع: "حاليًا الفريق تحسّن كثيرا ووصلنا لمرحلة من الانسجام. خوض المباريات كل 3 أو 4 أيام له جانب إيجابي وآخر سلبي. السلبي هو الإجهاد والإصابات. أمّا الإيجابي فهو التطور السريع في الحالة الفنية للاعبين".

وأتم: "أسعى للانضمام إلى منتخب مصر في الفترة المقبلة إن شاء الله".

وخاض الشيخ 9 مباريات في الدوري المصري هذا الموسم، سجل خلالها هدفًا وصنع آخر.

وانضم الشيخ إلى المصري قادمًا من بيراميدز مطلع الموسم الماضي، بعد أن لعب سابقًا في مصر للمقاصة والأهلي والاتفاق السعودي.

وتوج الشيخ بلقب هدّاف الدوري المصري موسم 2016\2017 وقتما لعب معارًا من الأهلي إلى المقاصة.

ويمتلك الشيخ مباراة دولية وحيدة مع منتخب مصر كانت في مارس 2017 أمام توجو وديًا، ونجح في تسجيل هدف يومها.

ويحتل المصري المركز السابع في الدوري المصري برصيد 17 نقطة بعد أن حقق الانتصار في آخر جولتين.

أحمد الشيخ المصري الدوري المصري
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