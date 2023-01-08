مواعيد مباريات الأحد 8 يناير 2023 - قمم نارية في إسبانيا وإيطاليا وإنجلترا

لو كنت في إجازة اليوم، فأنت من المحظوظين، لأنه يوم كروي طويل سيجعلك ملاصقًا للتلفاز.

FilGoal.com يقدّم مواعيد مباريات الأحد 8 يناير 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين.

يمكنك الاطلاع على كافة المواعيد والنتائج والتشكيلات من هـــنــــا

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الدوري المصري

ضيفنا الكروي شبه اليومي يتواصل اليوم بـ 4 مباريات في الجولة 12.

البداية في الثالثة إلا ربع بمباراة حرس الحدود والإسماعيلي، مباراة تنقلها أون تايم سبورتس 1، ويعلق عليها محمد الغياتي.

وفي نفس التوقيت يلعب البنك الأهلي أمام أسوان، وتُنقل المباراة على أون تايم سبورتس 2، بتعليق بلال علام.

وفي السابعة مساءً، يلعب سموحة أمام فاركو، مباراة تنقلها أون تايم سبورتس 1، بتعليق أيمن الكاشف.

وفي السابعة أيضًا يلعب طلائع الجيش أمام المقاولون العرب، مباراة يمكنك مشاهدتها على أون تايم سبورتس 2 بتعليق مؤمن حسن.

الدوري الإسباني

ويعرف اليوم 4 مباريات قوية في الدوري الإسباني، أبرزها قمة الجولة بين أتليتكو مدريد وبرشلونة في العاشرة مساءً، مباراة تنقلها beIN Sports Premium 1 بتعليق حسن العيدروس.

الدوري الإيطالي

وضمن 5 مباريات مثيرة، يحل المتصدر نابولي ضيفًا على سامبدوريا في السابعة مساءً، مباراة تنقلها أبو ظبي الرياضية بريميوم 1 بتعليق عصام عبده.

وفي قمة الجولة، يلعب ميلان أمام روما في العاشرة إلا ربع مساءً، مباراة تنقلها أيضا أبو ظبي الرياضية بريميوم 1 بتعليق عامر عبد الله.

كأس الاتحاد الإنجليزي

واستمرارًا لمباريات الكأس، يلتقي مانشستر سيتي بـ تشيلسي في السادسة و10 دقائق، مباراة تنقلها beIN Sports Premium 1 ويعلق عليها عصام الشوالي.

كأس فرنسا

كما يُلعب عدد كبير من المباريات في كأس فرنسا، أبرزها مواجهة ليل وتروا في العاشرة إلا ربع مساءً، عبر beIN Sports 2 بتعليق نوفل باشي.

الدوري التركي

وفي كلاسيكو الدوري التركي، يلعب فنربخشة أمام جالاتاسراي في السادسة مساءً.

الدوري الهولندي

ويحل أياكس أمستردام عملاق الكرة الهولندية ضيفًا على نيميجين في الثالثة والنصف عصرًا.

الدوري البرتغالي

ويستقبل ماريتيمو نظيره سبورتنج لشبونة في الثامنة مساءً، مباراة تنقلها SSC Sport 1.

الدوري اليوناني

وفي قمة الجولة، يلعب أيك أثينا أمام باناثينايكوس في دربي عاصمي ساخن بالتاسعة والنصف مساءً.

الدوري المغربي

وفي الدوري المغربي، يلعب الجيش الملكي المغربي أمام الفتح الرياضي في الخامسة مساءً، وتُنقل المباراة عبر المغربية بتعليق محمد العدالي.

كما يحل الوداد البيضاوي ضيفًا على المغرب التطواني في نفس التوقيت، مباراة تنقلها الرياضية المغربية بتعليق عادل المسعودي.

الدوري السوداني

وفي السودان يحل الهلال ضيفا على أهلي مروي في الرابعة عصرًا عبر قناة النيلين.

ثم يلعب المريخ أمام الزومة في السادسة والنصف مساءً عبر نفس المحطة.

الدوري التونسي

وفي تونس، يستقبل الإفريقي نظيره نجم المتلوي في الثالثة والنصف عصرًا، تنقلها القناة الوطنية التونسية.

الدوري الاسكتلندي

وفي السادسة مساءً، يحل جلاسكو رينجرز ضيفا على دندي يونايتد بالدوري الاسكتلندي.

الدوري القبرصي

ويلعب أبولون ليماسول -فريق عمرو وردة- أمام بافوس في منافسات الدوري القبرصي بالخامسة مساءً.

كرة سلة

وفي مرحلة ترتيب المراكز من التاسع وحتى السادس عشر في دوري السوبر المصري لكرة السلة، يلعب هليوبوليس أمام الطيران في السادسة مساءً، كما يلتقي سبورتنج بـ القناة ضمن أبرز المباريات.

وفي دوري كرة السلة الأمريكي NBA، يلعب ديترويت بيستونز أمام فيلادلفيا سيفنتي سيكسترز في العاشرة مساءً.

كما يلعب تورونتو رابتورز أمام بورتلاند ترايل بليزرز في العاشرة والنصف مساءً.

وفي منتصف الليل، يلعب إنديانا بيسرز أمام تشارلوت هورنتس. كما يلتقي ميامي هت بـ بروكلين نيتس في الواحدة صباح الإثنين، وفي نفس التوقيت يحل أوتاه جاز ضيفًا على ممفيس جريزليز.

بعدها يلعب أوكلاهوما سيتي ثاندر أمام دالاس مافريكس في الثانية صباحا، وفي نفس التوقيت يلتقي هيوستن روكتس بـ مينيسوتا تيمبروولفز.

وفي الثالثة صباحا يلتقي فينيكس صنز بـ كليفلاند كافالييرز، وأخيرا يلعب لوس أنجلوس كليبرز أمام أتلانتا هاوكس في الرابعة.

وفي الدوري الإسباني لكرة السلة يلعب ريال مدريد أمام جران كاناريا في الواحدة والنصف ظهرًا.