مرتضى منصور: إذا وقع مروان عطية لأي ناد سأوقفه.. ولذلك أعلنت حقيقة جمعة وفتوح

تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن تفاصيل مفاوضات النادي لضم مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري وأسباب نهايتها.

وقال منصور عبر قناة الزمالك: "مروان عطية كان لاعبا مغمورا في نظري. ليس عبد الله السعيد أو نبيل عماد. ليس صحيحا أن فيريرا طلب التعاقد معه".

وأضاف "محمود علاء وصل لمرحلة أنه لم يعد يطيق كرة القدم وطلب الرحيل. أخبرت محمد مصيلحي أني سأتركه له بدون مقابل ولكني أريد مروان عطية. قال لي: إذا قررت بيعه سيكون للزمالك، ولكن اتركه معي إلى يناير أو نهاية الموسم".

وأوضح "عرضت 10 مليون جنيه للتعاقد مع مروان عطية ولكن مصيلحي طلب 12 مليون و2 من اللاعبين. اتصل بي قبل يومين وقال لي محمود الخطيب غادر للتو ويعرض 25 مليون جنيه و4 لاعبين، بينما يعرض بيراميدز 30 مليون".

وواصل مرتضى "مصيلحي طالبني بالتفكير بعد هذه العروض ولكني قلت له إن الزمالك لا أحد يقدر على ابتزازه. 25 مليون هذا ثمن 2 من اللاعبين. لقد وقعت معه بالفعل ولو لعب لأي ناد آخر سأقدم العقود وأوقفه، وسأقدم ما يثبت أني حصلت على إذن الاتحاد للتفاوض معه، فأنا لست تلميذا".

وأكمل "قلت لمصيلحي إنه لا يوجد لاعب طلبه مني ولم يحصل عليه. "الرجل كلمة". اللاعب لن يقدم أو يؤخر بالنسبة لي، حين فاوضته لم أكن أملك لاعبين في خط الوسط، والآن لدي نبيل عماد وروقا وعمرو السيسي".

وعن أزمة الثنائي أحمد فتوح وعبد الله جمعة الذي اتهمه رئيس الزمالك بتعاطي المخدرات قال: "يقولون إني فضحتهما؟ لو لم يتحذ الزمالك إجراءا معهما لتعرض للإيقاف لمدة عامين من الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وأضاف "فتوح قال إنه مصاب بكورونا وفي تلك الحالة يجب أن يتعرض للكشف. "هذا خطأ فادح بعد أن هرب من المباراة".

وأوضح منصور "المواد المخدرة تبقى في الجسد لأيام معينة. أين فتوح الآن؟ لم يحضر للنادي أو التدريبات ويحاول إزالة الآثار بعد أن قال لي إنه يريد الرحيل عن النادي".

وعن الصفقات والاعتراضات عليها والهجوم على أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة قال: "أمير مرتضى هو من أجرى كل الصفقات. إنه يحتاج لجراحة منذ عامين ويؤجلها لأجل الزمالك الذي يعشقه".

واختتم "كريستيانو رونالدو لم يلعب مع النصر لأنه موقوف في إنجلترا. هل برونو سافيو (لاعب الأهلي) أفضل من رونالدو؟ مثلما جعلتم الإفريقي يشكو الزمالك لأجل حق الرعاية، نحن من حقنا أيضا أن نشكو من لعب سافيو وهو موقوف".

ماذا حدث؟

أعلن الزمالك تشكيل فريقه لمواجهة الداخلية، بمشاركة أحمد فتوح ووجود عبد الله جمعة على مقاعد البدلاء.

وفجأة قبل انطلاق المباراة بدقائق، أعلن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا خروج الثنائي للاشتباه في إصابتهما بفيروس كورونا.

وخرج فتوح من التشكيل وحل محمد عبد الشافي بدلا منه، فيما خرج عبد الله جمعة من بدلاء الفريق.

وانضم الثنائي محمد حسام بيسو وحاتم سكر إلى القائمة لتعويض الغيابين الاضطراريين.

وبعد المباراة أعلن مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك 4 قرارات جاءت كالتالي:

1- عدم الاشتراك في تمثيلية هزلية يقودها اتحاد الكرة مع لجنة الحكام هدفها إهداء النادي المنافس بطولة الدوري.

2- توقيع غرامة مالية على جميع اللاعبين بقيمة 20% من مستحقاتهم، وإيقاف المستحقات لأجل غير مسمى.

3- إيقاف أحمد فتوح وعبد الله جمعة وإحالتهما للتحقيق، وإجراء تحاليل لهما غدا للتأكيد على أنهما غير مصابين بفيروس كورونا.

4- عرض أحمد فتوح وعبد الله جمعة للبيع.

وخرج مرتضى منصور في تصريحات عبر قناة الزمالك متهما الثنائي بتعاطي المخدرات.

ثم ظهر عبد الله جمعة في مقر النادي وتقدم باعتذاره.