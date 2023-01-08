بوبو: وصلتني عروض في بداية الموسم لكنني احترمت رغبة فيوتشر

كشف محمد رضا "بوبو" لاعب فيوتشر عن وصوله عروض بداية الموسم لكنه احترم رغبة النادي في بقائه.

محمد رضا النادي : فيوتشر فيوتشر

وسجل بوبو هدفا في فوز فيوتشر بنتيجة 3-2 ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري المصري.

وقال بوبو عقب المباراة لـ أون تايم سبورتس: "العروض الحالية؟ لقد وصلتني قبل بداية الموسم من أكثر من ناد تحدثت مع الإدارة لكن هناك طموح داخل النادي بعد التأهل إلى الكونفدرالية".

وتابع "احترمت رغبة النادي لأن فيوتشر له فضل عليّ فيما وصلت إليه".

وأضاف "طموحنا أكبر من الموسم الماضي، ولم نستعيد بعد أدائنا مثل السابق".

وأتم "سعدت بتسجيل هدفا بهذا الشكل لقد تدربت كثير من أجل ذلك، لكن الأهم بالنسبة لي هو فوز الفريق".

وسجل هدفي سيراميكا ميدو جابر في الدقيقة الأولى وجون إيبوكا في الدقيقة 45+2، فيما سجل ثلاثية فيوتشر جوزيف نجويم في الدقيقة 27 ومحمد رضا بوبو في الدقيقة 46 وعمر كمال في الدقيقة 65.

الفوز رفع رصيد فيوتشر إلى 26 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن الزمالك حامل اللقب الذي تراجع للمركز الثالث، و4 نقاط عن الأهلي المتصدر.

فيما تجمد رصيد سيراميكا عند 15 نقطة في المركز الثامن.