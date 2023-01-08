بهدف في الـ+90.. إنتر يفرط في النقاط بتعادل أمام مونزا

الأحد، 08 يناير 2023 - 00:37

كتب : FilGoal

إنتر - مونزا - الدوري الإيطالي

فرط إنتر في نقطتين ثمينتين أمام مونزا في المباراة التي جمعتهما أمس السبت في الدوري الإيطالي.

وتعادل إنتر بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من المسابقة.

سجل ماتيو دارميان ومارتينيز هدفي إنتر فيما أحرز باتريك كيوريا ولوكا كالديرولا.

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نقطة ترفع رصيد الإنتر للنقطة 34 في المركز الرابع بجدول الترتيب.

بينما وصل مونزا عند النقطة 18 في المركز الـ14.

التشكيل

بدأ لاوتارو مارتينيز ودجيكو في هجوم إنتر لمواجهة مونزا.

المباراة كانت الأولى لـ مارتينيز بعد العودة من استراحة كأس العالم 2022 التي توج رفقة الأرجنتين بها.

فيما تواجد باتريك كيوريا وباتاجنا في المقدمة، بالإضافة إلى بابلو ماري.

الظهور هو الأول لـ بابلو ماري بعد تعرضة لحادث الطعن في أكتوبر الماضي.

أحداث المباراة

تقدم إنتر سريعا بهدف في الدقيقة 10 عن طريق ماتيو دارميان بعد عرضية من أليساندرو باستوني استغلها الأول ووضعها في الشباك.

رد الفعل من أصحاب الأرض جاء سريعا بعد دقيقة واحدة عن طريق باتريك كيوريا الذي وضع الكرة بطريقة رائعة في الشباك.

وأضاف مارتينيز هدف اللقاء الثاني عند الدقيقة 22 بعدما استغل خطأ دفاعيا ويضعها في الشباك.

وعاد دارميان من جديد وحاول تسجيل الهدف الثاني لـ إنتر لكن تسديدته مرت من فوق العارضة عند الدقيقة 31.

وهدد بابلو ماري مرمى مونزا عند الدقيقة 73 برأسية قوية لكن تصدى لها أندري أونانا.

وكاد مارتينيز أن يضع هدفا عند الدقيقة 84 لكن تسديدته تمر بجانب القائم الأيمن.

وفي الوقت الإضافي، تمكن لوكا كالديرولا من تسجيل هدف التعادل القاتل لمونزا، بضربة رأسية رائعة أسكنها في الجانب الأيمن للشباك في الدقيقة 93.

وكاد أصحاب الأرض أن يسجلوا هدف الفوز في الدقيقة 96، لكن أندري أونانا تصدى للمحاولة بنجاح وتنتهي المباراة بنتيجة 2-2.

إنتر مونزا الدوري الإيطالي
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