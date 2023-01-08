في ظهور جاكبو الأول.. صلاح يسجل وليفربول يخوض الإعادة ضد ولفرهامبتون

في ظهور الوافد الهولندي الجديد كودي جاكبو، تعادل ليفربول مع ضيفه ولفرهامبتون في المباراة التي جمعتهما على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي.

تقدم جونسالو جيديش للذئاب في الدقيقة 26، وتعادل داروين نونيز في الدقيقة 45.

وفي الدقيقة 53 تقدم محمد صلاح للريدز، فيما تعادل هوانج هي تشان في الدقيقة 67.

بذلك يتجه الفريقان إلى مباراة الإعادة، بعد عودة النظام الشهير للبطولة الأقدم في كرة القدم.

فاجعة أليسون

البداية أتت بركلة حرة سددها محمد صلاح فوق العارضة في الدقيقة 4.

وفي الدقيقة 5 مرر صلاح إلى جاكبو ولكن تسديدة الهولندي أتت بين يدي الحارس.

وأتى الهدف الأول في الدقيقة 26 بتوقيع جونسالو جيديش بعد خطأ فادح من الحارس أليسون بيكر، لينقض البرتغالي على الكرة ويسجل منها الهدف الأول.

وأخيرا..

حاول جيديش مجددا بتسديدة قوية في الدقيقة 36، ولكن أليسون تألق في الإبعاد.

إنقاذ ليفربول أتى بواسطة المهاجم عاثر الحظ في الآونة الأخيرة، حيث سجل داروين نونيز هدف التعادل في الدقيقة 45 بعد عرضية من ترينت ألكساندر أرنولد.

الملك المصري لم يتأخر أيضا، حيث سجل الثاني في الدقيقة 53 من متابعة لكرة عائدة من الدفاع.

وكاد ريان أيت نوري أن يتعادل سريعا في الدقيقة 57 بتسديدة تصدى لها أليسون.

ما فعله البدلاء

أجرى جولين لوبيتيجي مدرب ولفرهامبتون 3 تبديلات بنزول هوانج هي تشان وماتيوس كونيا وماتيوس نونيز بدلا من روبن نيفيز وراؤول خيمينيز وجونسالو جيديش في الدقيقة 63.

وفي الدقيقة 67 كافأه هوانج بتسجيل التعادل، وكافأه كونيا بصناعة الهدف.

استمرت التبديلات بنزول نيلسون سيميدو وهوجو بوينو بدلا من ديكستر ليمبيكسيا وأيت نوري في الدقيقة 68، فيما أتى نابي كيتا بدلا من جوردان هندرسون على الجانب الآخر.

واصل يورجن كلوب مدرب ليفربول تبديلاته بنزول هارفي إليوت بدلا من فابينيو في الدقيقة 75.

الفيديو يأمر بالإعادة

سجل ولفرهامبتون هدف الفوز في الدقيقة 82 عن طريق توتي، ولكن تقنية الفيديو ألغت الهدف بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 84 حل بن دواك وأليكس أوكسليد تشامبرلين بدلا من محمد صلاح وكودي جاكبو.

ثم أتى جو جوميز بدلا من ترينت ألكساندر أرنولد في الدقيقة 88.

بذلك تنتهي المباراة بالتعادل ويحتكم الفريقان لمباراة الإعادة في ملعب مولينو.