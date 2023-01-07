السقا: فيوتشر متمسك بـ عمر كمال.. وكنا نستعد لتعنيف بوبو قبل هدفه في سيراميكا

السبت، 07 يناير 2023 - 23:48

كتب : FilGoal

عمر كمال عبد الواحد - فيوتشر

شدد عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لـ فيوتشر على أن ناديه لن يفرط في أي من نجوم الفريق خلال الفترة الحالية.

عمر كمال

النادي : فيوتشر

محمد رضا

النادي : فيوتشر

فيوتشر

وقال السقا عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "الجهاز الفني كان يستعد لتعنيف محمد رضا "بوبو" عندما سدد الكرة من مسافة بعيدة لكنها سكنت شباك محمد بسام فذهبنا إلى الاحتفال معه".

وبسؤاله عن العروض المقدمة لـ محمد رضا وعمر كمال رد قائلا: "فيوتشر متمسك بجميع لاعبيه وهدفنا منذ اليوم الأول هو المنافسة".

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وأكمل "تألق لاعبي فيوتشر يدفع العديد من الأندية لطلب التعاقد معهم وهذا أمر يسعدنا".

وأتم تصريحاته "هدفنا هو تحقيق رغبات الجهاز الفني ودعم الفريق بأفضل صورة".

وفاز فيوتشر على سيراميكا كليوباترا بثلاثية مقابل هدفين في الجولة 12 من الدوري المصري.

ويحتل فيوتشر المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي المتصدر.

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