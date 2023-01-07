مروان حمدي: اتفقت مع إلياس الجلاسي على كرة الهدف.. وأتمنى استمرار دعم الجماهير

شدد مروان حمدي لاعب المصري على أنه قد اتفق مع زميله في الفريق إلياس الجلاسي على لعبة الهدق الثاني.

وحقق المصري الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 13 من الدوري المصري الممتاز.

وسجل حمدي الهدف الثاني للمصري بعد تمريرة رائعة من الجلاسي.

وحصل مروان حمدي على جائزة رجل المباراة للمرة الثالثة منذ بداية الموسم.

وقال حمدي عبر قناة أون تايم سبورتس عقب المباراة: "جائزة رجل المباراة تكون للفريق بالكامل وليس لي فقط والمهم هو الثلاث نقاط الذين سيشكلون الفارق بالنسبة لنا وسيقربوننا من المراكز المتقدمة".

وتابع "لم أفكر في شيء محدد أثناء الهدف لكن أنا دائما ما اتفق مع إلياس على تلك اللعبة والحمدلله وفقني الله بها".

وشدد "لعبي في أكثر من مركز شيء جيد ويعطيني الإضافة ويساعد الفريق لأن المدرب عندما يحتاجني في أي مكان بالجزء الأمامي أستطيع أن ألعب فيه بجانب مركزي الأساسي كقلب هجوم".

وأضاف "حصولي على جائزة رجل المباراة 3 مرات ومن قبلي إلياس الجلاسي وعبد الرحيم دغموم يدل على أن المصري لديه لاعبين جيدين واليوم كنا نلعب أمام فريق قوي مثل الاتحاد ولكن حققنا الفوز ونتمنى أن نكون أفضل في القادم".

وواصل "نسير بشكل جيد والفارق ليس بعيدا عن المربع الذهبي في النقاط".

وأتم "أي فريق جماهيري يضيف للاعب خصوصا عندما يدعمه الجماهير وأنا أمر بتلك الفترة حاليا وأتمنى أن تستمر لأن تشجيعهم يضيف إلي الكثير".

الفوز رفع رصيد المصري للنقطة الـ 17 في المركز السابق بفارق نقطة واحدة عن الاتحاد صاحب المركز الرابع.

وسيلعب المصري في مباراته المقبلة ضد الأهلي على ملعب برج العرب، كما سيستضيف الاتحاد السكندري فريق الزمالك على استاد الإسكندرية.