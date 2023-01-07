عضو إدارة المصري: هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية ضد الأهلي

السبت، 07 يناير 2023 - 23:37

كتب : FilGoal

هدف إلياس الجلاسي - المصري × الاتحاد السكندري

يرى ياسر يحيى عضو مجلس إدارة المصري أن فريقه بدأ في الظهور بمستوى أفضل بعد تولى حسام حسن المهمة الفنية للفريق.

وقال ياسر يحيى عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "البداية لم تكن جيدة مع دخول بعض العناصر الجديدة ولكن مع وجود الاستقرار تحسن المستوى والنتائج وأيضا في ظل وجود حسام حسن الذي يعرف المصري جيدا".

وأضاف "مباراة الأهلي دائما ما تكون قوية وهدفنا الظهور بشكل مميز وتحقيق نتيجة إيجابية".

أخبار متعلقة:
مدرب بيراميدز يكشف حقيقة رحيل عبد الله السعيد إلى الزمالك ماهر: صنعت حالة في فيوتشر.. وطورت سعد سمير وبوبو وعمر كمال مصدر من فيوتشر لـ في الجول: محمد محمود قد يكون الصفقة الوحيدة.. وهذه حقيقة الأزمة مع المحلة

وواصل "لم نعرض 6 لاعبين على الإسماعيلي والمفاوضات مع الدراويش لم تكتمل بشأن التعاقد مع عمر الوحش ومحمد الشامي".

وأتم تصريحاته "نحاول تدعيم المراكز التي يوجد بها نقص من أجل تحقيق طلبات الجهاز الفني".

وفاز المصري على الاتحاد السكندري بهدفين لهدف في الجولة 12 من الدوري المصري.

ويحتل المصري المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة.

الأهلي المصري حسام حسن
نرشح لكم
السقا: فيوتشر متمسك بـ عمر كمال.. وكنا نستعد لتعنيف بوبو قبل هدفه في سيراميكا مروان حمدي: اتفقت مع إلياس الجلاسي على كرة الهدف.. وأتمنى استمرار دعم الجماهير مدرب بيراميدز يكشف حقيقة رحيل عبد الله السعيد إلى الزمالك علي ماهر: طورت مستوى سعد سمير.. والأهلي كان يجهزه للإدارة مصدر من فيوتشر لـ في الجول: محمد محمود قد يكون الصفقة الوحيدة.. وهذه حقيقة الأزمة مع المحلة مصدر مقرب من ميكالي يكشف لـ في الجول حقيقة رغبته في ترك المنتخب الأولمبي للمرة الثالثة.. مروان حمدي رجل مباراة المصري والاتحاد اتحاد الكرة يعلن موعد اجتماع الجمعية العمومية
أخر الأخبار
السقا: فيوتشر متمسك بـ عمر كمال.. وكنا نستعد لتعنيف بوبو قبل هدفه في سيراميكا 27 دقيقة | الكرة المصرية
مروان حمدي: اتفقت مع إلياس الجلاسي على كرة الهدف.. وأتمنى استمرار دعم الجماهير 33 دقيقة | الكرة المصرية
عضو إدارة المصري: هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية ضد الأهلي 39 دقيقة | الكرة المصرية
مدرب بيراميدز يكشف حقيقة رحيل عبد الله السعيد إلى الزمالك 46 دقيقة | الكرة المصرية
علي ماهر: طورت مستوى سعد سمير.. والأهلي كان يجهزه للإدارة 55 دقيقة | الكرة المصرية
كأس الاتحاد الإنجليزي.. خروج مفاجئ لنيوكاسل.. ووست هام يتأهل بصعوبة على حساب برينتفورد ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من فيوتشر لـ في الجول: محمد محمود قد يكون الصفقة الوحيدة.. وهذه حقيقة الأزمة مع المحلة ساعة | الكرة المصرية
كورتوا: ركلة جزاء فياريال ليست صحيحة.. وأشعر أنها مقايضة لما حدث أمام بلد الوليد ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من المنظمة المصرية للكشف عن المنشطات بشأن مباراتي الأهلي والزمالك 2 مرتضى: فتوح وجمعة "حشاشين".. اجتماع بـ فيريرا ولن نستكمل الدوري مع هذه "اللجنة المنحرفة" 3 خبر في الجول - تمت.. عزيز يعقوبو إلى الأهلي وتفاصيل الصفقة 4 خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع مروان عطية.. وموقف الزمالك