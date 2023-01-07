عضو إدارة المصري: هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية ضد الأهلي

يرى ياسر يحيى عضو مجلس إدارة المصري أن فريقه بدأ في الظهور بمستوى أفضل بعد تولى حسام حسن المهمة الفنية للفريق.

وقال ياسر يحيى عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "البداية لم تكن جيدة مع دخول بعض العناصر الجديدة ولكن مع وجود الاستقرار تحسن المستوى والنتائج وأيضا في ظل وجود حسام حسن الذي يعرف المصري جيدا".

وأضاف "مباراة الأهلي دائما ما تكون قوية وهدفنا الظهور بشكل مميز وتحقيق نتيجة إيجابية".

وواصل "لم نعرض 6 لاعبين على الإسماعيلي والمفاوضات مع الدراويش لم تكتمل بشأن التعاقد مع عمر الوحش ومحمد الشامي".

وأتم تصريحاته "نحاول تدعيم المراكز التي يوجد بها نقص من أجل تحقيق طلبات الجهاز الفني".

وفاز المصري على الاتحاد السكندري بهدفين لهدف في الجولة 12 من الدوري المصري.

ويحتل المصري المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة.