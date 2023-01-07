مدرب بيراميدز يكشف حقيقة رحيل عبد الله السعيد إلى الزمالك

السبت، 07 يناير 2023 - 23:29

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - بيراميدز وغزل المحلة

كشف محمود فتح الله المدرب العام لـ بيراميدز حقيقة الأخبار التي تشير إلى إمكانية رحيل عبد الله السعيد قائد الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال فتح الله عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "نسمع كل فترة العديد من الأخبار عن عبد الله السعيد ولكنها دائما ما تكون غير صحيحة".

وأضاف "البعض قال إن مباراة الأهلي هي الأخيرة لـ عبد الله السعيد مع بيراميدز ولكنه شارك أمام المحلة، وقالوا إنه لن يحمل شارة قيادة الفريق وكان القائد أيضا في المباراة".

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وواصل "خلافات عبد الله السعيد مع تاكيس أمور عادية وبسيطة وتحدث في أي فريق ولا ترتقي لأن تخرج من الملعب".

وأتم تصريحاته "كرة القدم بها الكثير من المتغيرات وقد يحدث أي شيئ، لكن عبد الله السعيد مستمر مع بيراميدز".

بيراميدز الزمالك عبد الله السعيد
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