علي ماهر: طورت مستوى سعد سمير.. والأهلي كان يجهزه للإدارة

السبت، 07 يناير 2023 - 23:21

كتب : FilGoal

علي ماهر - الأهلي × فيوتشر

شدد علي ماهر المدير الفني لـ فيوتشر أن ما يصنعه مع الفريق "حالة" مشددا على هدفه خلال الفترة المقبلة.

تغلب فيوتشر على سيراميكا كليوباترا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز.

وقال علي ماهر عقب المباراة لـ أون تايم سبورتس: "ما صنعته مع فيوتشر حالة، نحن نحقق الأداء مع النتائج، وهذا هدفي منذ بداية الموسم البحث عن الأداء والاستمراية لأن هذا طريق الفوز بالمباريات".

أخبار متعلقة:
مؤتمر علي ماهر: ذاكرت الأهلي وحفظته.. ولن أتحدث عن التحكيم قائمة فيوتشر - علي ماهر يختار 22 لاعبا للقاء الأهلي.. وغياب ناصر ماهر وأحمد عاطف عمر كمال: التأهل مكافأة لـ علي ماهر بسبب ما يعانيه من ضغوط سعد سمير: هدفنا كان الصعود.. وهذا ما قاله علي ماهر بين الشوطين

وأضاف "المهم بالنسبة لي تطوير اللاعبين وهذا بالفعل ما حدث بالفريق وأصبح لدينا لاعبين مميزين، محمد رضا "بوبو" مختلف عما كان في وادي دجلة".

وأتم "كذلك عمر كمال ومهند لاشين وسعد سمير الذي كان يحضره الأهلي ليصبح إداريا. الجميع في الفريق يقدم أداءً مميزا".

وسجل هدفي سيراميكا ميدو جابر في الدقيقة الأولى وجون إيبوكا في الدقيقة 45+2، فيما سجل ثلاثية فيوتشر جوزيف نجويم في الدقيقة 27 ومحمد رضا بوبو في الدقيقة 46 وعمر كمال في الدقيقة 65.

الفوز رفع رصيد فيوتشر إلى 26 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن الزمالك حامل اللقب الذي تراجع للمركز الثالث، و4 نقاط عن الأهلي المتصدر.

فيما تجمد رصيد سيراميكا عند 15 نقطة في المركز الثامن.

سيراميكا كليوباترا فيوتشر
نرشح لكم
السقا: فيوتشر متمسك بـ عمر كمال.. وكنا نستعد لتعنيف بوبو قبل هدفه في سيراميكا مروان حمدي: اتفقت مع إلياس الجلاسي على كرة الهدف.. وأتمنى استمرار دعم الجماهير عضو إدارة المصري: هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية ضد الأهلي مدرب بيراميدز يكشف حقيقة رحيل عبد الله السعيد إلى الزمالك مصدر من فيوتشر لـ في الجول: محمد محمود قد يكون الصفقة الوحيدة.. وهذه حقيقة الأزمة مع المحلة مصدر مقرب من ميكالي يكشف لـ في الجول حقيقة رغبته في ترك المنتخب الأولمبي للمرة الثالثة.. مروان حمدي رجل مباراة المصري والاتحاد اتحاد الكرة يعلن موعد اجتماع الجمعية العمومية
أخر الأخبار
السقا: فيوتشر متمسك بـ عمر كمال.. وكنا نستعد لتعنيف بوبو قبل هدفه في سيراميكا 28 دقيقة | الكرة المصرية
مروان حمدي: اتفقت مع إلياس الجلاسي على كرة الهدف.. وأتمنى استمرار دعم الجماهير 33 دقيقة | الكرة المصرية
عضو إدارة المصري: هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية ضد الأهلي 40 دقيقة | الكرة المصرية
مدرب بيراميدز يكشف حقيقة رحيل عبد الله السعيد إلى الزمالك 47 دقيقة | الكرة المصرية
علي ماهر: طورت مستوى سعد سمير.. والأهلي كان يجهزه للإدارة 55 دقيقة | الكرة المصرية
كأس الاتحاد الإنجليزي.. خروج مفاجئ لنيوكاسل.. ووست هام يتأهل بصعوبة على حساب برينتفورد ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من فيوتشر لـ في الجول: محمد محمود قد يكون الصفقة الوحيدة.. وهذه حقيقة الأزمة مع المحلة ساعة | الكرة المصرية
كورتوا: ركلة جزاء فياريال ليست صحيحة.. وأشعر أنها مقايضة لما حدث أمام بلد الوليد ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من المنظمة المصرية للكشف عن المنشطات بشأن مباراتي الأهلي والزمالك 2 مرتضى: فتوح وجمعة "حشاشين".. اجتماع بـ فيريرا ولن نستكمل الدوري مع هذه "اللجنة المنحرفة" 3 خبر في الجول - تمت.. عزيز يعقوبو إلى الأهلي وتفاصيل الصفقة 4 خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع مروان عطية.. وموقف الزمالك