علي ماهر: طورت مستوى سعد سمير.. والأهلي كان يجهزه للإدارة

شدد علي ماهر المدير الفني لـ فيوتشر أن ما يصنعه مع الفريق "حالة" مشددا على هدفه خلال الفترة المقبلة.

تغلب فيوتشر على سيراميكا كليوباترا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز.

وقال علي ماهر عقب المباراة لـ أون تايم سبورتس: "ما صنعته مع فيوتشر حالة، نحن نحقق الأداء مع النتائج، وهذا هدفي منذ بداية الموسم البحث عن الأداء والاستمراية لأن هذا طريق الفوز بالمباريات".

وأضاف "المهم بالنسبة لي تطوير اللاعبين وهذا بالفعل ما حدث بالفريق وأصبح لدينا لاعبين مميزين، محمد رضا "بوبو" مختلف عما كان في وادي دجلة".

وأتم "كذلك عمر كمال ومهند لاشين وسعد سمير الذي كان يحضره الأهلي ليصبح إداريا. الجميع في الفريق يقدم أداءً مميزا".

وسجل هدفي سيراميكا ميدو جابر في الدقيقة الأولى وجون إيبوكا في الدقيقة 45+2، فيما سجل ثلاثية فيوتشر جوزيف نجويم في الدقيقة 27 ومحمد رضا بوبو في الدقيقة 46 وعمر كمال في الدقيقة 65.

الفوز رفع رصيد فيوتشر إلى 26 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن الزمالك حامل اللقب الذي تراجع للمركز الثالث، و4 نقاط عن الأهلي المتصدر.

فيما تجمد رصيد سيراميكا عند 15 نقطة في المركز الثامن.