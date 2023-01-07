كأس الاتحاد الإنجليزي.. خروج مفاجئ لنيوكاسل.. ووست هام يتأهل بصعوبة على حساب برينتفورد

السبت، 07 يناير 2023 - 22:59

كتب : FilGoal

نيوكاسل × شيفيلد وينيسداي

أقيمت اليوم مباريات اليوم الثاني من الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ساوثامبتون × كريستال بالاس

وحقق ساوثامبتون الفوز على كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف على ملعب الأخير.

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تقدم أودسون إدوارد لكريستال بالاس في الدقيقة الـ 14، وتعادل جيمس وارد براوس في الدقيقة الـ 37.

وأحرز أدام أرمسترونج هدف الفوز لساوثامبتون في الدقيقة الـ 68.

ليستر سيتي × جيلينجهام

وفي مباراة أخرى تأهل ليستر سيتي بعد الفوز على جيلينجهام بهدف دون مقابل.

سجل هدف المباراة الوحيد كيليتشي إيناتشو.

بورنموث × بيرنلي

وخسر بورنموث من بيرنلي متصدر دوري الدرجة الأولى بأربعة أهداف مقابل هدفين.

تقدم بينسون مانويل في الدقيقة السادسة لبيرنلي قبل أن يتعادل ريان كريستي في الدقيقة الـ 12.

وأضاف أنس زعروري هدفين متتالين لبيرنلي قبل نهاية الوط الأول.

وقلص دومينيك سولانكي النتيجة لبورنموث في الدقيقة الـ 48 قبل أن ينهي مانويل رباعية بيرنلي بعد 10 دقائق.

نوتنجهام فورست × بلاكبول

وخسر نوتنجهام فورست من بلاكبول الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى بأربعة أهداف مقابل هدف.

إبسويتش تاون × روتيردام

وبنفس النتيجة حقق إبسويتش تاون الفريق الذي يلعب ضمن صفوفه سام مرسي لاعب منتخب مصر على رويرتدام ليتأهل للدور الرابع.

وجلس مرسي على دكة البدلاء طوال أحداث المباراة.

فولام × هال سيتي

وفاز فولام على هال سيتي بهدفين دون مقابل على ملعب الأخير.

وسجل هدفي فولام في المباراة لايفين كورزاوا ودانييل جيمس.

برايتون × ميدلزبره

وحقق برايتون فوزا كبيرا على ميدلزبره بخمسة أهداف مقابل هدف.

سجل باسكال جروس لبرايتون قبل أن يتعادل تشوبا أكبوم لأصحاب الأرض.

وتقدم برايتون من جديد عن طريق أدام لالانا.

وفي الشوط الثاني سجل برايتون ثلاثة أهداف عن طريق كل من أليكسيس ماك أليستير الذي سجل هدفين ودينيس أونداف الذي سجل هدف.

برينفتورد × وست هام

وحقق وست هام الفوز على برينتفورد بهدف دون رد على ملعب الأخير.

سجل هدف المباراة الوحيد سعيد بن رحمة في الدقيقة الـ 79.

شيفيلد وينيسداي × نيوكاسل

وفي أكبر مفاجآت اليوم تعرض نيوكاسل للخسارة من شيفيلد وينيسداي خارج ملعبه بهدفين مقابل هدف.

سجل جوش وينداس هدفين لأصحاب الأرض مع بداية الشوط الثاني.

وقلص برونو جيماريش الفارق لنيوكاسل في الدقيقة الـ 69 ولكن هدفه لك يكن كاف للعودة.

كأس الاتحاد الإنجليزي
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