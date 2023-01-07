مصدر من فيوتشر لـ في الجول: محمد محمود قد يكون الصفقة الوحيدة.. وهذه حقيقة الأزمة مع المحلة

السبت، 07 يناير 2023 - 22:56

كتب : أحمد الخولي

محمد محمود - الأهلي

كشف مصدر من نادي فيوتشر لـ FilGoal.com عن سير صفقات الشتاء وحقيقة أزمة مستحقات غزل المحلة في انتقال اللاعب هشام عادل.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "محمد محمود لاعب الأهلي قد يكون الصفقة الشتوية الوحيدة التي يجريها الفريق في ظل الرغبة المشتركة لدى الطرفين في إتمام التعاقد".

وأضاف "هناك اقتناع داخل النادي ولدى الجهاز الفني بقيادة علي ماهر بأن الفريق لديه قوام متكامل لا يحتاج للدعم".

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وأوضح "لذلك أيضا لا يمكن التفريط في أي لاعب أو السماح برحيله لأن طموح الفريق هو المنافسة على كل البطولات التى يشارك فيها محليا وإفريقيا".

وعن موقف هشام عادل ووجود مستحقات متأخرة لغزل المحلة قال المصدر: "التعاقد المبرم مع الغزل ينص على سداد قيمة الصفقة على سبع دفعات".

وأوضح "تم سداد دفعتين منها والثالثة كانت مستحقة منذ يومين، ولكن ظروف تعطل العمل بسبب العطلات الرسمية هى ما حالت دون تحويلها".

واختتم "سيتم تحويل الدفعة الثالثة فور عودة البنوك للعمل لأن فيوتشر يقدر التزاماته المالية ويريد توفير كل ما يمكن تقديمه للمحلة كناد جماهيري عريق".

وكان المحلة قد لوح إلى إمكانية تقديم شكوى ضد فيوتشر بسبب تأخر مستحقات صفقة انتقال هشام عادل إلى صفوف الأخير.

وفاز فيوتشر اليوم -السبت- على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 3-2 ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز.

الفوز رفع رصيد فيوتشر إلى 26 نقطة في المركز الثاني، بفارق 4 نقاط عن الأهلي المتصدر، ونقطة عن الزمالك الثالث.

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