كورتوا: ركلة جزاء فياريال ليست صحيحة.. وأشعر أنها مقايضة لما حدث أمام بلد الوليد

السبت، 07 يناير 2023 - 22:55

كتب : FilGoal

تيبو كورتوا

يرى تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد أن ركلة الجزاء التي تحصّل عليها فياريال لم تكن صحيحة بل "مقايضة" لما حدث أمام بلد الوليد.

وخسر ريال مدريد بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني على ملعب لا سيراميكا.

وقال كورتوا عقب المباراة لـ موفي ستار: "خسارة صعبة. لكن عليك أن تظل هادئا لأننا لا زلنا في منتصف الموسم. لم نبدأ المباراة بشكل جيد، لقد سمحنا لهم بالدخول في المباراة".

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وأضاف "وبدأنا في الشوط الثاني بشكل أسوأ، وتلقينا الهدف الأول ثم بدأنا في الاستفاقة بعد ذلك تم احتساب ركلة جزاء ليست صحيحة".

وتابع "لم أتحدث مع الحكم، ولكن الأسبوع الماضي حصلنا ركلة جزاء بلمسة يد أمام بلد الوليد، واليوم تم احتساب الكرة ضد دافيد ألابا رغم أن يده على الأرض لأنه كان يحاول النهوض".

وواصل "في النهاية الحكم لا يبالي ما إذا كانت يده المساندة لجسده، لا أعرف ما هو العرف في تلك الحالات، فهم لم يمنحونا أي مثال مشابه من قبل".

وأردف "إذا جاء الحكام للحديث معنا في الصيف مرة أخرى، يجب أن يأخذونها كمثال ويشرحونها لنا. إذا كان الحكم يحتسب ركلة جزاء مشكوك فيها بعض الشيء أمام بلد الوليد على لاعب لم يتمكن من رؤية الكرة، فبالطبع سيحتسب ركلة اليوم أيضا".

وكان ريال مدريد حصل على ركلة جزاء أمام بلد الوليد بعد لمس أحد لاعبيه الكرة بيديه، وفاز الملكي بالمباراة لاحقا بهدفين دون رد.

وأكمل "بوضوح هي مقايضة نوعا ما. نحن لم نحتفظ بالهدوء ولم نغلق المباراة".

وأوضح "الموسم لا يزال طويلا جدا، وهناك العديد من المباريات المقبلة. حتى لو كنا سنفوز اليوم وخسروا (برشلونة) غدًا، فهذه ميزة مكونة من ثلاث نقاط، وهذا ليس شيئًا في كرة القدم اليوم".

وأتم "لم نكن نريد أن نخسر اليوم، أردنا أن نبدأ العام في الدوري بالفوز".

وسجل هدفي فياريال كل من يريمي بينو وجيرارد مورينو بينما سجل كريم بنزيمة هدف ريال مدريد الوحيد.

الفوز رفع رصيد فياريال للنقطة الـ 27 في المركز الخامس، بينما توقف ريد ريال مدريد عند النقطة الـ 38 في المركز الثاني بفارق الأهداف عن برشلونة في الصدارة.

ويحصل برشلونة على الفرصة للانفراد بالصدارة عند مواجهة أتليتكو مدريد غدا الأحد.

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