مالك نادي قادش لـ في الجول: سنلعب وديا أمام رونالدو.. اختيارنا للتوأمة مع النصر كان جيدا

أبدى بنجامين هاربورج مالك نادي قادش الإسباني سعادته بتعاقد نادي النصر السعودي مع كريستيانو رونالدو أسطورة الكرة البرتغالية.

وقال هاربورج في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "سعداء بانضمام رونالدو لشقيقنا نادي النصر السعودي الذي تربطنا به توأمة".

وأضاف "سندعوهم إلى إسبانيا ليتدربوا ويخوضوا مباريات ودية معنا في تحضيرات الموسم الجديد".

وأوضح "نحن أول ناد في الدوري الإسباني يقوم بعقد توأمة مع ناد في المملكة العربية السعودية".

واختتم "اختيارنا كان جيدا بعقد توأمة مع ناد أصبح الآن يضم لاعبا عالميا مثل رونالدو"

وأعلن نادي النصر السعودي رسميا عن تعاقده مع كريستيانو رونالدو يوم الجمعة 30 ديسمبر 2022.

صاروخ ماديرا وقع عقدا يمتد لموسمين ونصف مع "العالمي"، ينتهي في صيف 2025.

وتم توقيع العقد في العاصمة الإسبانية مدريد.

وسيرتدي رونالدو الرقم 7 في صفوف النصر.

وتم تقديم رونالدو يوم الثلاثاء 3 يناير في ملعب مرسول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.

وكان رونالدو حرا منذ فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد في نوفمبر الماضي خلال توقف كأس العالم 2022.

رونالدو هو الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات والحذاء الذهبي 4 مرات ودوري أبطال أوروبا 5 مرات في 2008 و2014 و2016 و2017 و2018.

أيضا هو هداف المنتخبات برصيد 118 هدفا، والفائز بـ يورو 2016 الأولى من نوعها في تاريخ البرتغال، ودوري الأمم الأوروبية أيضا.

كما أنه الهداف التاريخي لفريق ريال مدريد برصيد 450 هدفا، والهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا برصيد 140 هدفا.