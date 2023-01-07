أنشيلوتي: فياريال لعب أفضل.. وعلينا الاعتياد على قواعد كرة القدم الجديدة

شدد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد على أن فياريال استحق الفوز في المباراة التي جمعتهما في الدوري الإسباني.

وخسر ريال مدريد أمام فياريال بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب لا سيراميكا ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "فياريال استحق الفوز، لقد لعبوا أفضل منا. المباراة كانت تنافسية للغاية والمشكلة أننا لم ندافع بشكل جيد".

وأضاف "لقد تركنا المساحات بين الخطوط واستغلوا ذلك بشكل جيد، لقد لعبوا على مستوى عال. كانوا أخطر في المباراة وحصلوا على الكثير من الفرص".

وتابع "لقد فقدنا السيطرة في بعض المناطق في الملعب. أمام بالنسبة لركلة الجزاء فالقاعدة واضحة وعلينا أن الاعتياد على ذلك".

وأوضح "إيدير ميلياتو جناج؟ لقد رأيته يؤدي أداءً جيدًا مع البرازيل في هذا المركز، ولم أرد أن أُشرك لوكاس فاسكيز. وهذه لم تكن المشكلة اليوم، الفريق بشكل كامل تمركز بشكل خاطيء في كثير من الكرات، علينا أن نركز على ما حدث اليوم وتحليله".

وواصل "أجريت التغييرات في وسط الملعب لإعطاء الفريق الحيوية ومن أجل التقدم في المناطق الأمامية كذلك".

وأردف "مستاء للغاية. المباراة كانت صعبة، ونحن جعلنا الأمر أكثر تعقيدًا على أنفسنا".

وأسهب "لم ندافع كما أردنا وتركنا المساحات التي غيرت المباراة بالكامل ثم ارتكبنا الاخطاء وأصبح من الصعب الخروج بالكرة".

وأكمل "لم نبدأ العام بشكل جيد، مثل العام الماضي ونواجه نفس الشيء الآن".

وأتم "أرى فوز فياريال عادل، لقد لعبوا بشكل أفضل منا وعندما تفعل، فأنت تستحق الفوز".

وسجل هدفي فياريال كل من يريمي بينو وجيرارد مورينو بينما سجل كريم بنزيمة هدف ريال مدريد الوحيد.

الفوز رفع رصيد فياريال للنقطة الـ 27 في المركز الخامس، بينما توقف ريد ريال مدريد عند النقطة الـ 38 في المركز الثاني بفارق الأهداف عن برشلونة في الصدارة.

ويحصل برشلونة على الفرصة للانفراد بالصدارة عند مواجهة أتليتكو مدريد غدا الأحد.