بهدف جماعي قاتل.. يوفنتوس يهزم أودينيزي ويحقق انتصاره الثامن على التوالي

حقق يوفنتوس فوزا صعبا على أودينيزي بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب الأول في الجولة الـ 17 من الدوري الإيطالي.

سجل هدف يوفنتوس الوحيد في المباراة دانيلو.

الفوز رفع رصيد يوفنتوس للنقطة الـ 37 في المركز الثاني بشكل مؤقت وبفارق 4 نقاط عن نابولي المتصدر، بينما توقف رصيد أودينيزي عند النقطة الـ 25 في المركز الثامن.

الفوز كان هو الثامن على التوالي ليوفنتوس في الدوري بدون استقبال أي هدف.

وكان يوفنتوس قد خسر للمرة الأخيرة ضد ميلان في الجولة التاسعة بهدفين دون مقابل ومنذ ذلك الوقت حقق الفريق الفوز في جميع مبارياته في الدوري.

رقم يوفنتوس بالفوز بـ 8 مباريات متتالية يتحقق للمرة الأولى منذ عام 2018 عندما كان أليجري يتولى تدريب الفريق أيضا.

التشكيل

بدا ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس المباراة بثلاثي دفاعي مكون من دالينو ودانييلي روجاني وأليكس ساندرو.

ولعب أنخيل دي ماريا أساسي لأول مرة عقب نهاية كأس العالم 2022 في خط الهجوم بجانب مويس كينز.

سيطر يوفنتوس على مجريات المباراة بشكل نسبي وحاول تسجيل هدف التقدم ولكن بدون خطورة كبيرة على مرمى أودينيزي.

الشوط الأول انتهى بنتيجة سلبية بدون أهداف مع صمود دفاع كلا الفريقين أمام الهجمات.

وفي الشوط الثاني استمر صمود دفاع أودينيزي حتى الدقائق الأخيرة.

وفي الدقيقة الـ 86 لعب يوفنتوس هجمة جماعية رائعة انتهت بتمريرة من البديل فيديريكو كييزا نحو دانيلو الذي تمركز أمام المرمى ووضع الكرة في الشباك مسجلا هدف الفوز للسيدة العجوز.

يوفنتوس سيلعب مباراته المقبلة ضد نابولي صاحب الصدارة على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، بينما سيلعب أودينيزي مع بولونيا على ملعبه.

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