مصدر مقرب من ميكالي يكشف لـ في الجول حقيقة رغبته في ترك المنتخب الأولمبي

كشف مصدر مقرب من البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب منتخب مصر الأولمبي حقيقة ما تردد عن رغبته بالرحيل ووجود مشكلة بشأن عودته.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "لا توجد أي مشكلة لدى ميكالي".

وأضاف "المدرب سيعود للقاهرة في العاشر من يناير الجاري".

وأوضح المصدر "أي أنباء عن رغبته في الرحيل عن منتخب مصر الأولمبي غير صحيحة".

وواصل "تأخر ميكالي في العودة للقاهرة لا يعني وجود أي مشكلة".

واختتم "لن نعلق حول أنباء استياء اتحاد الكرة المصري من ميكالي"

وانفرد FilGoal.com بموعد وصول ميكالي، كما علم بوجود استياء داخل الجبلاية من ذلك التأخير.

ويستعد المنتخب الأولمبي لمباراتي زامبيا المؤهلتين لكأس أمم إفريقيا والمؤهلة بدورها لأولمبياد باريس 2024.

ومن المقرر أن تقام كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة في الفترة ما بين الثاني من شهر نوفمبر المقبل وحتى الـ26 من الشهر ذاته في المغرب.

ويتأهل أصحاب أول ثلاثة مراكز للأولمبياد فيما يشارك الرابع في الملحق مع قارة آسيا.

وكان منتخب مصر وصل للمرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا بالفوز على إي سواتيني بهدف دون رد في مجموع المباراتين.