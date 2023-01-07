للمرة الثالثة.. مروان حمدي رجل مباراة المصري والاتحاد

السبت، 07 يناير 2023 - 21:42

كتب : FilGoal

هدف مروان حمدي للمصري في مرمى الاتحاد

حاز مروان حمدي على جائزة رجل مباراة المصري والاتحاد السكندري للمرة الثالثة الموسم الحالي.

مروان حمدي

النادي : المصري

المصري

وفاز المصري بهدفين مقابل هدف على الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري.

واقتنص مروان هدفا بثلاث نقاط للمصري بعدما كانت تشير المباراة إلى التعادل بنتيجة 1-1.

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وللمرة الثامنة في الموسم الحالي، يحصد لاعبا من المصري على جائزة رجل المباراة من أصل 12 لُعبت.

ماذا قدم مروان حمدي أمام الاتحاد السكندري:

دقائق اللعب: 90

الأهداف: 1

التسديدات على المرمى: 3 من 5

التمريرات الصحيحة: 22 من 34

دقة التمرير: 68%

التمريرات في الثلث الأخير: 6

صناعة الفرص: 1

المراوغات الناجحة: 2 من 3

التدخلات الناجحة: 1 من 2

استعادة الكرة: 8

الصراعات الأرضية الناجحة: 5 من 14

الصراعات الهوائية الناجحة: 5 من 7

الفوز رفع رصيد المصري للنقطة الـ 17 في المركز السابق بفارق نقطة واحدة عن الاتحاد صاحب المركز الرابع.

ويلعب المصري مباراته المقبلة أمام الأهلي على ملعب برج العرب الخميس المقبل في 7 مساءً.

الدوري المصري مروان حمدي المصري الاتحاد السكندري
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