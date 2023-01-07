اتحاد الكرة يعلن موعد اجتماع الجمعية العمومية
السبت، 07 يناير 2023 - 21:41
كتب : رضا السنباطي
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن انعقاد اجتماع الجمعية العمومية.
ويأتي ذلك يوم الإثنين المقبل، التاسع من يناير.
وستنعقد الجمعية العمومية بحضور أعضائها من ممثلي الأندية.
ويقام الاجتماع في مقر مشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر.
ومن المفترض أن يشهد الاجتماع مناقشة جدول أعمال الاتحاد المصري لكرة القدم.
وقال الاتحاد في بيان مقتضب:
يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام يوم الإثنين المقبل 9 يناير، اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بحضور أعضاء الجمعية في مشروع بـ 6 أكتوبر لمناقشة جدول أعمال الاتحاد.
نرشح لكم
السقا: فيوتشر متمسك بـ عمر كمال.. وكنا نستعد لتعنيف بوبو قبل هدفه في سيراميكا مروان حمدي: اتفقت مع إلياس الجلاسي على كرة الهدف.. وأتمنى استمرار دعم الجماهير عضو إدارة المصري: هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية ضد الأهلي مدرب بيراميدز يكشف حقيقة رحيل عبد الله السعيد إلى الزمالك علي ماهر: طورت مستوى سعد سمير.. والأهلي كان يجهزه للإدارة مصدر من فيوتشر لـ في الجول: محمد محمود قد يكون الصفقة الوحيدة.. وهذه حقيقة الأزمة مع المحلة مصدر مقرب من ميكالي يكشف لـ في الجول حقيقة رغبته في ترك المنتخب الأولمبي للمرة الثالثة.. مروان حمدي رجل مباراة المصري والاتحاد