اتحاد الكرة يعلن موعد اجتماع الجمعية العمومية

السبت، 07 يناير 2023 - 21:41

كتب : رضا السنباطي

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن انعقاد اجتماع الجمعية العمومية.

ويأتي ذلك يوم الإثنين المقبل، التاسع من يناير.

وستنعقد الجمعية العمومية بحضور أعضائها من ممثلي الأندية.

أخبار متعلقة:
الهدف الأسرع وقمة الإثارة.. فيوتشر يهزم سيراميكا ويتقدم للوصافة بهدفي حمدي والجلاسي.. المصري يحسم دربي المتوسط على حساب الاتحاد مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة رفض عرض شراء أيوب الكعبي أولى صفقاته الشتوية.. أسوان يعلن التعاقد مع علاء سلامة

ويقام الاجتماع في مقر مشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر.

ومن المفترض أن يشهد الاجتماع مناقشة جدول أعمال الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال الاتحاد في بيان مقتضب:

يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام يوم الإثنين المقبل 9 يناير، اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بحضور أعضاء الجمعية في مشروع بـ 6 أكتوبر لمناقشة جدول أعمال الاتحاد.

اتحاد الكرة الاتحاد المصري لكرة القدم الجمعية العمومية
نرشح لكم
السقا: فيوتشر متمسك بـ عمر كمال.. وكنا نستعد لتعنيف بوبو قبل هدفه في سيراميكا مروان حمدي: اتفقت مع إلياس الجلاسي على كرة الهدف.. وأتمنى استمرار دعم الجماهير عضو إدارة المصري: هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية ضد الأهلي مدرب بيراميدز يكشف حقيقة رحيل عبد الله السعيد إلى الزمالك علي ماهر: طورت مستوى سعد سمير.. والأهلي كان يجهزه للإدارة مصدر من فيوتشر لـ في الجول: محمد محمود قد يكون الصفقة الوحيدة.. وهذه حقيقة الأزمة مع المحلة مصدر مقرب من ميكالي يكشف لـ في الجول حقيقة رغبته في ترك المنتخب الأولمبي للمرة الثالثة.. مروان حمدي رجل مباراة المصري والاتحاد
أخر الأخبار
السقا: فيوتشر متمسك بـ عمر كمال.. وكنا نستعد لتعنيف بوبو قبل هدفه في سيراميكا 28 دقيقة | الكرة المصرية
مروان حمدي: اتفقت مع إلياس الجلاسي على كرة الهدف.. وأتمنى استمرار دعم الجماهير 33 دقيقة | الكرة المصرية
عضو إدارة المصري: هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية ضد الأهلي 40 دقيقة | الكرة المصرية
مدرب بيراميدز يكشف حقيقة رحيل عبد الله السعيد إلى الزمالك 47 دقيقة | الكرة المصرية
علي ماهر: طورت مستوى سعد سمير.. والأهلي كان يجهزه للإدارة 55 دقيقة | الكرة المصرية
كأس الاتحاد الإنجليزي.. خروج مفاجئ لنيوكاسل.. ووست هام يتأهل بصعوبة على حساب برينتفورد ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من فيوتشر لـ في الجول: محمد محمود قد يكون الصفقة الوحيدة.. وهذه حقيقة الأزمة مع المحلة ساعة | الكرة المصرية
كورتوا: ركلة جزاء فياريال ليست صحيحة.. وأشعر أنها مقايضة لما حدث أمام بلد الوليد ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من المنظمة المصرية للكشف عن المنشطات بشأن مباراتي الأهلي والزمالك 2 مرتضى: فتوح وجمعة "حشاشين".. اجتماع بـ فيريرا ولن نستكمل الدوري مع هذه "اللجنة المنحرفة" 3 خبر في الجول - تمت.. عزيز يعقوبو إلى الأهلي وتفاصيل الصفقة 4 خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع مروان عطية.. وموقف الزمالك