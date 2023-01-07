اتحاد الكرة يعلن موعد اجتماع الجمعية العمومية

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن انعقاد اجتماع الجمعية العمومية.

ويأتي ذلك يوم الإثنين المقبل، التاسع من يناير.

وستنعقد الجمعية العمومية بحضور أعضائها من ممثلي الأندية.

ويقام الاجتماع في مقر مشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر.

ومن المفترض أن يشهد الاجتماع مناقشة جدول أعمال الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال الاتحاد في بيان مقتضب:

يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام يوم الإثنين المقبل 9 يناير، اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بحضور أعضاء الجمعية في مشروع بـ 6 أكتوبر لمناقشة جدول أعمال الاتحاد.