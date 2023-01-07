الهدف الأسرع وقمة الإثارة.. فيوتشر يهزم سيراميكا ويتقدم للوصافة

تغلب فيوتشر على سيراميكا كليوباترا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز.

سجل هدفي سيراميكا ميدو جابر في الدقيقة الأولى وجون إيبوكا في الدقيقة 45+2، فيما سجل ثلاثية فيوتشر جوزيف نجويم في الدقيقة 27 ومحمد رضا بوبو في الدقيقة 46 وعمر كمال في الدقيقة 65.

ولا يزال سيراميكا عاجزا عن الفوز على فيوتشر منذ صعود الثنائي للدوري الممتاز في الموسم الماضي، حيث فاز فيوتشر 3-0 وتعادلا 1-1 في الموسم الماضي.

رصاصة مبكرة للغاية..

الهدف الأول أتى في الدقيقة الأولى بعد ثوان معدودة من انطلاق المباراة لصالح سيراميكا كليوباترا عن طريق ميدو جابر.

جاء ذلك حيث انطلق محمد إبراهيم داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار ثم مرر الكرة لميدو جابر الخالي من الرقابة على القائم الثاني ليسدد الأخير على يمين الحارس في المرمى.

الهدف هو الأسرع في الدوري المصري لهذا الموسم بعد 42 ثانية.

الرد لم يتأخر كثيرا، حيث تعادل فيوتشر في الدقيقة 27 بهدف جوزيف نجويم بتسديدة على يمين الحارس أيضا، بعد عرضية من عمر كمال.

واضطر علي ماهر مدرب فيوتشر لإجراء تبديل أول اضطراري في الدقيقة 31 بعد إصابة محمود مرعي، ليأتي محمود رزق بدلا منه.

.. ورصاصة متأخرة

حاول الحاج باري لاعب فيوتشر في الدقيقة 39 بتسديدة ارتطمت بالدفاع وعادت للعب من جديد.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، سجل جون إيبوكا هدف تقدم سيراميكا من جديد، بعد تمريرة من عمرو قلاوة من جهة اليمين وصلت إلى إيبوكا أمام المرمى، وسددها لتمر بين قدمي الحارس.

وبذلك انتهى الشوط الأول بتقدم سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف وحيد.

ما خطب الدقيقة الأولى؟

بمجرد انطلاق الشوط الثاني، سجل محمد رضا "بوبو" هدف التعادل لصالح فيوتشر في الدقيقة 46 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء أخفق الحارس محمد بسام في التعامل معها لتسكن الشباك.

وحاول جون إيبوكا استرداد التقدم في الدقيقة 50 بتسديدة ولكن بجوار القائم، فيما سدد نجويم ركلة حرة في الدقيقة 54 اصطدمت بالحائط البشري.

وفي الدقيقة 65 تقدم فيوتشر للمرة الأولى برأسية عمر كمال، بعد أن رد له جوزيف نجويم هدية الهدف الأول بعرضية من اليسار سجلها كمال بالرأس.

وأجرى فيوتشر تبديلين بنزول كريم وليد وغنام محمد بدلا من عبد الكبير الوادي والحاج باري، فيما أتى صلاح محسن بدلا من جون إيبوكا على الجانب الآخر في الدقيقة 72.

وتعرض عمر كمال لإصابة قوية، اضطرته للخروج في الدقيقة 81 مع عمر السعيد، وأتى أيمن الصفاقسي ومروان محسن بدلا منهما.

الفوز رفع رصيد فيوتشر إلى 26 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن الزمالك حامل اللقب الذي تراجع للمركز الثالث، و4 نقاط عن الأهلي المتصدر.

فيما تجمد رصيد سيراميكا عند 15 نقطة في المركز الثامن.