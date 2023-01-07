هدف في الظهور الأول.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام فيروا في كأس فرنسا

عاد مصطفى محمد وشارك أساسيا مع نانت في كأس فرنسا بعد الظهور بديلا في المباراة السابقة في الدوري.

مصطفى محمد النادي : نانت نانت

وسّجل مصطفى محمد في الظهور الأول له في كأس فرنسا في المباراة التي جمعت نانت وفيروا في دور الـ64.

وجاء هدف مصطفى محمد في الدقيقة 39 من عمر اللقاء. الهدف هو السابع بشكل عام له مع نانت منذ الانضمام في الصيف.

وجاءت أرقام مصطفى محمد في المباراة كالآتي:

عدد الدقائق: 72

عدد الأهداف: 1

عدد التسديدات: 1

دقة التمرير: 73%

عدد التمريرات الصحيحة: 11 من 17

عدد مرات لمس الكرة: 19

عدد التمريرات في الثلث الأخير: 1

عدد الالتحمات الهوائية الصحيحة: 3 من 4

عدد الالتحمات الأرضية الصحيحة:1 من 2

وتأهل نانت إلى دور الـ32 بعد الفوز بهدفين مقابل لا شيء أمام فيروا.

وبشكل عام خاص مصطفى محمد مع نانت 25 مباراة في جميع المسابقات.

في الدوري الفرنسي، لعب 17 مباراة سجل 4 وصنع 3.

بينما في الدوري الأوروبي لعب 6 مباريات سجل 2 وصنع 1.

وانتقل مصطفى محمد من الزمالك إلى جالاتا سراي على سبيل الإعارة في البداية ثم تم تفيعل بند الشراء مقابل حوالي 4 ملايين يورو.

وأعار جالاتاسراي مصطفى محمد إلى نانت في صيف 2022 لمدة عام.

ويتواجد نانت في المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 17 نقطة جمعها من الفوز فى 3 مباريات والتعادل في 8 وخسارة 6 لقاءات وتسجيل 18هدفاً وتلقي 24.

وسبق وحصد مصطفى محمد جائزة أفضل لاعب فى نانت خلال شهر سبتمبر الماضى.