هدف في الظهور الأول.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام فيروا في كأس فرنسا

السبت، 07 يناير 2023 - 21:08

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت

عاد مصطفى محمد وشارك أساسيا مع نانت في كأس فرنسا بعد الظهور بديلا في المباراة السابقة في الدوري.

مصطفى محمد

النادي : نانت

نانت

وسّجل مصطفى محمد في الظهور الأول له في كأس فرنسا في المباراة التي جمعت نانت وفيروا في دور الـ64.

وجاء هدف مصطفى محمد في الدقيقة 39 من عمر اللقاء. الهدف هو السابع بشكل عام له مع نانت منذ الانضمام في الصيف.

أخبار متعلقة:
السابع بالقميص الأصفر.. مصطفى محمد يسجل لأول مرة في كأس فرنسا مع نانت تشكيل نانت - مصطفى محمد يقود الهجوم أمام فيروا في كأس فرنسا مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت أمام أوكسير مصطفى محمد البديل يشارك في فوز نانت بعد 5 تعثرات بالدوري

وجاءت أرقام مصطفى محمد في المباراة كالآتي:

عدد الدقائق: 72

عدد الأهداف: 1

عدد التسديدات: 1

دقة التمرير: 73%

عدد التمريرات الصحيحة: 11 من 17

عدد مرات لمس الكرة: 19

عدد التمريرات في الثلث الأخير: 1

عدد الالتحمات الهوائية الصحيحة: 3 من 4

عدد الالتحمات الأرضية الصحيحة:1 من 2

وتأهل نانت إلى دور الـ32 بعد الفوز بهدفين مقابل لا شيء أمام فيروا.

وبشكل عام خاص مصطفى محمد مع نانت 25 مباراة في جميع المسابقات.

في الدوري الفرنسي، لعب 17 مباراة سجل 4 وصنع 3.

بينما في الدوري الأوروبي لعب 6 مباريات سجل 2 وصنع 1.

وانتقل مصطفى محمد من الزمالك إلى جالاتا سراي على سبيل الإعارة في البداية ثم تم تفيعل بند الشراء مقابل حوالي 4 ملايين يورو.

وأعار جالاتاسراي مصطفى محمد إلى نانت في صيف 2022 لمدة عام.

ويتواجد نانت في المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 17 نقطة جمعها من الفوز فى 3 مباريات والتعادل في 8 وخسارة 6 لقاءات وتسجيل 18هدفاً وتلقي 24.

وسبق وحصد مصطفى محمد جائزة أفضل لاعب فى نانت خلال شهر سبتمبر الماضى.

مصطفى محمد نانت كأس فرنسا
نرشح لكم
السابع بالقميص الأصفر.. مصطفى محمد يسجل لأول مرة في كأس فرنسا مع نانت يغيب عن المباراة القادمة.. ماذا قدم طارق حامد في الكلاسيكو أمام الهلال صنع فرصة.. ماذا قدم حجازي في الكلاسيكو أمام الهلال ثلاثية دون مساهمة.. ماذا قدم تريزيجيه أمام جيرسون سبور طارق حامد: حزين لعدم إسعاد جماهيرنا.. كنا قادرين على هزم الهلال بـ 4 أهداف كل شيء لم يكن جيدا للمحترفين المصريين.. الاتحاد يخسر الكلاسيكو من الهلال تريزيجيه يشارك في انتصار طرابزون بثلاثية على جيرسون سبور حجازي وطارق حامد أساسيان في كلاسيكو السعودية ضد الهلال
أخر الأخبار
سعد سمير: أظهرنا سمات الفرق الكبيرة.. ولدينا هدف وطموح محدد 2 دقيقة | الكرة المصرية
سجل هدفا.. ماذا قدم محمد صلاح أمام ولفرهامبتون 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إبراهيم حسن: من الوارد ضم لاعبين جدد قبل مواجهة الأهلي 18 دقيقة | الكرة المصرية
بهدف في الـ+90.. إنتر يفرط في النقاط بتعادل أمام مونزا 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
في ظهور جاكبو الأول.. صلاح يسجل وليفربول يخوض الإعادة ضد ولفرهامبتون 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
السقا: فيوتشر متمسك بـ عمر كمال.. وكنا نستعد لتعنيف بوبو قبل هدفه في سيراميكا ساعة | الكرة المصرية
مروان حمدي: اتفقت مع إلياس الجلاسي على كرة الهدف.. وأتمنى استمرار دعم الجماهير ساعة | الكرة المصرية
عضو إدارة المصري: هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية ضد الأهلي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من المنظمة المصرية للكشف عن المنشطات بشأن مباراتي الأهلي والزمالك 2 مرتضى: فتوح وجمعة "حشاشين".. اجتماع بـ فيريرا ولن نستكمل الدوري مع هذه "اللجنة المنحرفة" 3 خبر في الجول - تمت.. عزيز يعقوبو إلى الأهلي وتفاصيل الصفقة 4 خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع مروان عطية.. وموقف الزمالك