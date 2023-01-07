بهدفي حمدي والجلاسي.. المصري يحسم دربي المتوسط على حساب الاتحاد

السبت، 07 يناير 2023 - 21:06

كتب : FilGoal

المصري × الاتحاد

حسم المصري دربي البحر المتوسط بفوزه على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف.

المباراة أقيمت على ملعب برج العرب في الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز.

سجل هدفي المصري في المباراة كل من مروان حمدي وإلياس الجلاسي، بينما سجل أوستن أموتو هدف الاتحاد.

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الفوز رفع رصيد المصري للنقطة الـ 17 في المركز السابق بفارق نقطة واحدة عن الاتحاد صاحب المركز الرابع.

التشكيل

بدأ المصري المباراة بإسلام المزين كظهير أيمن وقاد مروان حمدي خط الهجوم برفقة إلياس الجلاسي وعبد الرحيم دغموم.

وقاد أوستن أموتو هجوم الاتحاد السكندري وبدأ عمرو خليل المبارة في حراسة المرمى.

أحداث المباراة

كاد الاتحاد أن يتقدم مبكرا برأسية من خالد صبحي مستغلا ركنية من مروان عطية ولكن كرته ارتدت من العارضة العلوية.

وتوقفت المباراة في الدقيقة العاشرة لإصابة الحارس عمرو خليل ولكنه عاد لاستئناف المباراة بشكل طبيعي.

وحاول المصري الرد على الاتحاد برأسية من مروان حمدي ولكنها لم تكن متقنة نحو المرمى.

وفي الدقيقة الـ 42 قطعبد الرحيم دغموم الكرة من خالد صبحي وتوغل داخل منطقة الجزاء ليسطق ويحصل على ركلة جزاء.

ونفذ إلياس الجلاسي ركلة الجزاء بنجاح على يسار الحارس ليسجل الهدف الأول للمصري.

وتعادل الاتحاد السكندري عن طريق أوستن أموتو مستغلار ركنية جديدة نفذها مروان عطية.

هدف أموتو هو الأول في مرمى فريقه السابق خلال المواجهة الأولى منذ انضمامه للفريق السكندري في بداية الموسم.

وعادل المصري للتقدم من جديد في الدقيقة الـ 73 عن طريق مروان حمدي بعد تمريرة رائعة من إلياس الجلاسي الذي توغل وأرسل الكرة نحو حمدي ليضع الكرة بقدمه اليسرى في الشباك.

وسيلعب المصري في مباراته المقبلة ضد الأهلي على ملعب برج العرب، كما سيستضيف الاتحاد السكندري فريق الزمالك على استاد الإسكندرية.

المصري الاتحاد السكندري الدوري المصري
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