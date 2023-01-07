كرة يد - استعدادا لبطولة العالم.. منتخب مصر يخسر نهائي البطولة الودية أمام فرنسا

السبت، 07 يناير 2023 - 20:50

كتب : محمد سمير

منتخب مصر - كرة يد

خسر منتخب مصر لرجال كرة اليد أمام فرنسا في نهائي بطولة "فرنسا الودية الدولية".

جاء ذلك بنتيجة 33-32 لصالح منتخب فرنسا، وذلك في ختام الاستعدادات لبطولة العالم.

وتعرض يحيى الدرع للطرد في آخر ثانية من الشوط الأول بسبب ارتطام تسديدته بوجه أحد لاعبي فرنسا.

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فيما تعرض أحمد خيري لإصابة في الدقيقة ٥٠ وتم استبداله، ولم يشارك فيما تبقى من المباراة.

وكان منتخب مصر قد فاز على التشيك بنتيجة 33-30 في الدور الأول من البطولة الودية.

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة في بطولة العالم، بجانب كرواتيا والمغرب وأمريكا.

ويفتتح الفراعنة مسيرتهم في بطولة العالم يوم الجمعة 13 يناير بمواجهة كرواتيا في التاسعة والنصف مساء.

وتقام البطولة بين 11 و29 يناير في دولتي السويد وبولندا.

وتقام منافسات مجموعة مصر في السويد.

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