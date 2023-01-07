فوت ميركاتو: الصفقة شبه مكتملة.. مانشستر يونايتد يعثر على بديل رونالدو "المؤقت"

اقتربت صفقة انتقال فوتر فيجورست لاعب بشيكتاش إلى مانشستر يوناتيد من الحسم في سوق الانتقالات الشتوية.

وبحسب فوت ميركاتو فإن اتفاق انضمام فيجورست إلى مانشستر يونايتد شبه مكتمل بين جميع الأطراف.

وأضافت أن لاعب بيرنلي المعار إلى بشيكتاش يقترب من العودة من جديد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشار سانتي أونا الصحفي في "فوت ميركاتو" أن الصفقة ستكون على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم أي لمدة 6 شهور.

ويبحث مانشستر يونايتد عن مهاجم من أجل تعويض رحيل كريستيانو رونالدو بعد فسخ التعاقد بالتراضي.

وكانت إدارة الشياطين الحمر وضعت جواو فيليكس لاعب أتليتكو مدريد حل مثالي لكن لا جديد حتى الآن بخصوص ذلك.

وانتقل فيجورست إلى بشيكتاش على سبيل الإعارة بعد هبوط بيرنلي إلى التشامبيونشيب الموسم الماضي.

وشارك المهاجم الهولندي مع بيرنلي الموسم الماضي في 20 مباراة، سجل خلالها هدفين وصنع 3.

وخاض فيجورست مع بشكيتاش الموسم منذ انضمامه في 16 مباراة، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 4 آخرين.

ولفت اللاعب البالغ من العمر 31 عاما الأنظار في كأس العالم بعد هدفيه مع منتخب هولندا أمام الأرجنتين في كأس العالم 2022.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 35 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.