خليجي 25 - قطر على صدارة المجموعة بالفوز على الكويت

تغلب منتخب قطر على الكويت بهدفين دون رد في ختام منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25".

سجل عمرو عبد الفتاح سراج هدف قطر الأول في الدقيقة 23.

فيما أضاف أحمد علاء الدين الهدف الثاني في الدقيقة 38 من ركلة جزاء.

بذلك يتصدر منتخب قطر المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن منتخب البجرين الذي تغلب على الإمارات بهدفين مقابل هدف وحيد.

وسجل كميل الأسود هدف البحرين الأول في الدقيقة 65.

وفي الدقيقة 77 أضاف جاسم آل شيخ الهدف الثاني للبحرين.

وأخيرا في الدقيقة 92 قلص سيباستيان تيجالي الفارق بهدف الإمارات الوحيد.

وتقام البطولة في مدينة البصرة العراقية بين السادس من يناير والتاسع عشر من الشهر ذاته.

على الجانب الآخر أقيمت أمس -الجمعة- منافسات المجموعة الأولى بعد حفل افتتاح البطولة.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات العراق وعمان والسعودية واليمن.

وتعادل العراق وعمان سلبيا في مباراة الافتتاح، بينما فاز منتخب السعودية على اليمن بهدفين دون رد.

وتنطلق مباريات الجولة الثانية يوم الإثنين 9 يناير، بمباراتي المجموعة الأولى بين عمان واليمن، والسعودية والعراق.

ويلعب منتخب الكويت مباراته الثانية يوم الثلاثاء 10 يناير أمام الإمارات، فيما يلعب منتخب قطر ضد البحرين في اليوم ذاته.