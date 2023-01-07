السابع بالقميص الأصفر.. مصطفى محمد يسجل لأول مرة في كأس فرنسا مع نانت

سجل مصطفى محمد لاعب نانت هدفه الأول في كأس فرنسا في الظهور الأول له بالمسابقة أمام فيروا في دور الـ64 من البطولة.

مصطفى محمد النادي : نانت نانت

وافتتح مصطفى محمد التسجيل لـ نانت في المباراة الجارية الآن وتشير النتيجة إلى التقدم بهدف دون رد.

وجاء الهدف في الدقيقة 29 من عمر المباراة بعد متابعة من مصطفى لتسديدة إيفان جيساند القوية التي تصدها لها الحارس كيني بيرتوم لتصل منه إلى النجم المصري وتسكن الشباك.

الهدف هو السابع لـ مصطفى محمد مع نانت منذ الانضمام في الصيف الماضي.

وبشكل عام خاص مصطفى محمد مع نانت 25 مباراة في جميع المسابقات.

في الدوري الفرنسي، لعب 17 مباراة سجل 4 وصنع 3.

بينما في الدوري الأوروبي لعب 6 مباريات سجل 2 وصنع 1.

وانتقل مصطفى محمد من الزمالك إلى جالاتا سراي على سبيل الإعارة في البداية ثم تم تفيعل بند الشراء مقابل حوالي 4 ملايين يورو.

وأعار جالاتاسراي مصطفى محمد إلى نانت في صيف 2022 لمدة عام.

ويتواجد نانت في المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 17 نقطة جمعها من الفوز فى 3 مباريات والتعادل في 8 وخسارة 6 لقاءات وتسجيل 18هدفاً وتلقي 24.

وسبق وحصد مصطفى محمد جائزة أفضل لاعب فى نانت خلال شهر سبتمبر الماضى.