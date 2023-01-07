أولى صفقاته الشتوية.. أسوان يعلن التعاقد مع علاء سلامة

السبت، 07 يناير 2023 - 19:19

كتب : أحمد الخولي

أحمد زيزو - علاء سلامة - الإنتاج الحربي - الزمالك

أعلن نادي أسوان التعاقد مع علاء سلامة قادما من فاركو في سوق الانتقالات الشتوية.

وضم أسوان اللاعب البالغ من العمر 31 عاما على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور.

ويرتبط سلامة بعقد مع فاركو مستمر حتى صيف 2025.

ويجيد علاء سلامة اللعب في وسط الميدان في مختلف المراكز بالإضافة إلى مركز الظهير الأيمن.

وشارك سلامة مع فاركو الموسم الماضي في 4 مباريات، ولم يظهر الموسم الحالي بعد.

وبشكل عام، خاض سلامة في الدوري المصري 61 مباراة بين فاركو والإنتاج الحربي وصنع 4 أهداف.

ويحتل أسوان المركز الثامن برصيد 15 نقطة في ترتيب الدوري المصري الممتاز.4

أسوان فاركو علاء سلامة الدوري المصري
نرشح لكم
السقا: فيوتشر متمسك بـ عمر كمال.. وكنا نستعد لتعنيف بوبو قبل هدفه في سيراميكا مروان حمدي: اتفقت مع إلياس الجلاسي على كرة الهدف.. وأتمنى استمرار دعم الجماهير عضو إدارة المصري: هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية ضد الأهلي مدرب بيراميدز يكشف حقيقة رحيل عبد الله السعيد إلى الزمالك علي ماهر: طورت مستوى سعد سمير.. والأهلي كان يجهزه للإدارة مصدر من فيوتشر لـ في الجول: محمد محمود قد يكون الصفقة الوحيدة.. وهذه حقيقة الأزمة مع المحلة مصدر مقرب من ميكالي يكشف لـ في الجول حقيقة رغبته في ترك المنتخب الأولمبي للمرة الثالثة.. مروان حمدي رجل مباراة المصري والاتحاد
أخر الأخبار
السقا: فيوتشر متمسك بـ عمر كمال.. وكنا نستعد لتعنيف بوبو قبل هدفه في سيراميكا 27 دقيقة | الكرة المصرية
مروان حمدي: اتفقت مع إلياس الجلاسي على كرة الهدف.. وأتمنى استمرار دعم الجماهير 33 دقيقة | الكرة المصرية
عضو إدارة المصري: هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية ضد الأهلي 39 دقيقة | الكرة المصرية
مدرب بيراميدز يكشف حقيقة رحيل عبد الله السعيد إلى الزمالك 46 دقيقة | الكرة المصرية
علي ماهر: طورت مستوى سعد سمير.. والأهلي كان يجهزه للإدارة 54 دقيقة | الكرة المصرية
كأس الاتحاد الإنجليزي.. خروج مفاجئ لنيوكاسل.. ووست هام يتأهل بصعوبة على حساب برينتفورد ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من فيوتشر لـ في الجول: محمد محمود قد يكون الصفقة الوحيدة.. وهذه حقيقة الأزمة مع المحلة ساعة | الكرة المصرية
كورتوا: ركلة جزاء فياريال ليست صحيحة.. وأشعر أنها مقايضة لما حدث أمام بلد الوليد ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من المنظمة المصرية للكشف عن المنشطات بشأن مباراتي الأهلي والزمالك 2 مرتضى: فتوح وجمعة "حشاشين".. اجتماع بـ فيريرا ولن نستكمل الدوري مع هذه "اللجنة المنحرفة" 3 خبر في الجول - تمت.. عزيز يعقوبو إلى الأهلي وتفاصيل الصفقة 4 خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع مروان عطية.. وموقف الزمالك