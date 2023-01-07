أولى صفقاته الشتوية.. أسوان يعلن التعاقد مع علاء سلامة

أعلن نادي أسوان التعاقد مع علاء سلامة قادما من فاركو في سوق الانتقالات الشتوية.

وضم أسوان اللاعب البالغ من العمر 31 عاما على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور.

ويرتبط سلامة بعقد مع فاركو مستمر حتى صيف 2025.

ويجيد علاء سلامة اللعب في وسط الميدان في مختلف المراكز بالإضافة إلى مركز الظهير الأيمن.

وشارك سلامة مع فاركو الموسم الماضي في 4 مباريات، ولم يظهر الموسم الحالي بعد.

وبشكل عام، خاض سلامة في الدوري المصري 61 مباراة بين فاركو والإنتاج الحربي وصنع 4 أهداف.

ويحتل أسوان المركز الثامن برصيد 15 نقطة في ترتيب الدوري المصري الممتاز.4